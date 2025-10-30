Σήμερα οι ανακοινώσεις για το Ινστιτούτο Τσίπρα - Τα πρόσωπα «κλειδιά» που επιλέγει

Πρώην υπουργοί, επιστήμονες, ακαδημαϊκοί και τεχνοκράτες θα συμμετέχουν στο επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα. Σήμερα στις 12 αναμένεται η ανακοίνωση των τριάντα ονομάτων με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως ο πρώην υπουργός Παιδείας, Κώστας Γαβρόγλου θα έχει το ρόλο του συντονιστή ενώ τόσο ο πρώην υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Χουλιαράκης όσο και ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό της κυβέρνησης Τσίπρα, Δημήτρης Λιάκος, που είναι στενοί συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού, θα έχουν θέση στο επιστημονικό συμβούλιο.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως και ο πρώην επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, Φραγκίσκος Κουτεντάκης αλλα και η Ζωρζέτα Λάλη, στέλεχος της Κομισιόν όπως και οικονομολόγοι και καθηγητές διεθνούς δικαίου, επιστήμονες και μέλη της ομογένειας θα αποτελούν την ομάδα Τσίπρα.

Οι επόμενες κινήσεις Τσίπρα

Την ίδια ώρα φουντώνει η συζήτηση για τις επόμενες κινήσεις Τσίπρα και πώς σκοπεύει να σχεδιάσει το πλάνο της επιστροφής του με πληροφορίες να επιβεβαιώνουν πως δεν πρόκειται να κάνει καλεσμα στον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά συνολικά αλλά μεμονωμένα θα συζητήσει με στελέχη απο τα δύο κόμματα , όταν καταλήξει στο εάν θα κάνει ένα νέο πολιτικό φορέα ή σε έναν εκλογικό συνδυασμό ενόψει των εκλογών.

Οι ζυμώσεις βέβαια στα κόμματα της κεντροαριστεράς εν αναμονή και των αποφάσεων Τσίπρα συνεχίζονται και μάλιστα σήμερα θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για το θέμα της στέγασης με τη συμμετοχή των Κατερίνα Νοτοπούλου, Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, Έφη Αχτσιόγλου, Βουλευτή Νέας Αριστεράς αλλά και των Κώστα Ζαχαριαδη και Πέτρο Κόκκαλη.

