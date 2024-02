Σκέρτσος για γάμο ομόφυλων: «Δεν μπορώ να κοιτάξω στα μάτια το παιδί μου» - Ποιοι φορείς θα πάνε Βουλή

«Η δημοκρατία δημιουργήθηκε για να τείνει το χέρι της ασφάλειας, της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της ισότητας σε όλους τους πολίτες. Όχι να τους γυρνάει την πλάτη, όχι να τους κουνάει το δάχτυλο», υπογράμμισε ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, στην πρώτη παρέμβασή του στις επιτροπές της Βουλής, επί του νομοσχεδίου για τον γάμο και την τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια.

«Εγώ ως γονιός, ως άνθρωπος, δεν μπορώ να κοιτάξω στα μάτια ούτε το παιδί μου, ούτε τους φίλους του, ούτε συγγενείς η γνωστούς που έχουν αυτό τον σεξουαλικό προσανατολισμό και να τους εξηγήσω πειστικά γιατί αυτό το οποίο απολαμβάνουν ως Έλληνες πολίτες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η Ελλάδα δεν τους το παρέχει. Σκεφτείτε με ειλικρίνεια και ανθρωπιά. Να σκεφτούμε τους ανθρώπους που γνωρίζουμε και αν μπορούμε να τους κοιτάξουμε στα μάτια και να τους πούμε πως είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας», ανέφερε.

«Η φροντίδα για τις μειοψηφίες δείχνει και αποδεικνύει την υπεροχή, τη δημοκρατικότητα τον πολιτισμό των σύγχρονων φιλελευθέρων δημοκρατιών. Και η Ελλάδα περήφανα συγκαταλέγεται σε αυτές τις δημοκρατίες και εκεί πρέπει να ανήκει. Η δημοκρατία δημιουργήθηκε για να τείνει το χέρι της ασφάλειας, της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της ισότητας σε όλους τους πολίτες. Όχι να τους γυρνάει την πλάτη, όχι να τους κουνάει το δάχτυλο ότι είναι πολίτες μιας άλλης κατηγορίας. Όχι - τα δικαιώματα αυτά είναι πανανθρώπινα, είναι ατομικά θεμελιώδη δικαιώματα και τα ατομικά δικαιώματα προέχουν έναντι οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος»

Ο υπουργός Επικρατείας απευθύνθηκε στην επιτροπή, ζητώντας εκ προοιμίου, να γίνει αυτή η συζήτηση με «όσο το δυνατό πιο ειρηνικούς όρους, όχι με πολεμικούς όρους».

Ο Άκης Σκέρτσος επισήμανε ότι η κυβέρνηση όχι μόνο δεν αιφνιδίασε την κοινωνία με αυτό το σχέδιο νόμου, αλλά εδώ και τρία χρόνια ο πρωθυπουργός ανέθεσε σε μια υψηλού επιπέδου επιτροπή υπό τον κ. Σισιλιάνο, να εκπονήσει μια στρατηγική για την ισότητα των μελών της ΛΟΑΤΚΙ+, η έκθεση συντάχθηκε και έχουν υλοποιηθεί τουλάχιστον 20 από τις συστάσεις. Στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας ήταν αποτυπωμένη η δέσμευση για την ολοκλήρωση αυτής της στρατηγικής και ο ίδιος ο πρωθυπουργός δημόσια, είπε προεκλογικά, δεσμεύτηκε για την περαιτέρω ολοκλήρωση αυτής της στρατηγικής.

Πως αντιμετωπίζει όμως η κυβέρνηση τις διαφορετικές απόψεις; «Δημοκρατία σημαίνει διαφορετικές απόψεις, σημαίνει διάλογος, σημαίνει να ακούμε με σεβασμό την αντίθετη άποψη, να μην κουνάμε το δάχτυλο. Μιλάμε για ένα ανθρώπινο ζήτημα. Δεν διαχωρίζουμε τους πολίτες που πιστεύουν σε αυτό και τους πολίτες που διαφωνούν με αυτό, σε προοδευτικούς και σε συντηρητικούς πολίτες. Είναι ένα κοινωνικό ζήτημα. Πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί στοτς χαρακτηρισμούς που κάνουμε προς τα άλλα κόμματα. Όσοι διαφωνούν με αυτό, μπορεί να χρειάζεται να ακούσουν περισσότερα πράγματα για να διαμορφώσουν μια πιο ολοκληρωμένη άποψη. Είναι ένα ζήτημα που για πολλά χρόνια, για δεκαετίες, δεν συζητήθηκε δημόσια», είπε ο κ. Σκέρτσος. Κατά την άποψή του, όλο αυτό το διάστημα η ελληνική κοινωνία έχει ακούσει απόψεις, έχει αλλάξει απόψεις και αυτό καταγράφεται και στις δημοσκοπήσεις: από το 2015, όταν καθιερώθηκε το σύμφωνο συμβίωσης και για τα ομόφυλα ζευγάρια και πλέον, η έννοια του γάμου είναι πολύ πιο αποδεκτή, ιδίως υπό το πρίσμα της προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών που ζουν σε ομόφυλες οικογένειες, αλλά δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα με άλλα παιδιά, που για αυτήν την περίπτωση παιδιών, η κοινωνία σε ποσοστό μεγαλύτερο του 70% δηλώνει ότι πρέπει να προστατευθούν.

Και η Εκκλησία; Πως αντιμετωπίζει η κυβέρνηση την κάθετη διαφωνία της με το σχέδιο νόμου; «Τρέφουμε απόλυτο σεβασμό στο κατοχυρωμένο, επίσης συνταγματικό, δικαίωμα της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας να εκφράζεται ελεύθερα, να τοποθετείται για τις θεολογικές της απόψεις, να προσπαθεί να πείσει για αυτές. Είναι αναφαίρετο δικαίωμα της. Το θεολογικό δόγμα άλλωστε, οφείλει και πρέπει να είναι πιο αυστηρό και απόλυτο στους ηθικούς τους κανόνες, αναγνωρίζοντας όμως ταυτόχρονα ότι όλοι άνθρωποι είμαστε, ατελή όντα, και ερχόμαστε πιο κοντά στον Θεό όταν ζούμε με αγάπη, με σεβασμό, με αλληλεγγύη, με δεσμούς πίστης προς τον άλλον», είπε ο Άκης Σκέρτσος και πρόσθεσε: «Προσωπικά τιμώ και αναγνωρίζω και τον κοινωνικό και τον πνευματικό ρόλο της Εκκλησίας. Η συντεταγμένη πολιτεία όμως έχει τον δικό της διευρυμένο ρόλο, αλλά και την υποχρέωση να προασπίσει τις συνταγματικές επιταγές, τις αρμοδιότητές της, να αξιολογήσει και να επιβάλει τα δέοντα, ως ένα ευρωπαϊκό κράτος δικαίου».

Ποιοι φορείς θα τοποθετηθούν στη Βουλή

Στο μεταξύ, την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου καλούνται να πουν τις απόψεις τους επί του νομοσχεδίου, για την ισότητα στον πολιτικό γάμο, οι φορείς.

Το προεδρείο της Επιτροπής, όπου συζητείται το σχέδιο νόμου δεν έκανε δεκτό το αίτημα Ελληνικής Λύσης, Νίκης και Σπαρτιατών να κληθεί στην ακρόαση φορέων η Ιερά Σύνοδος και η Μοναστική Κοινότητα του Αγίου Όρους.

Οι φορείς που καλούνται είναι η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Οργανώσεων ΛΟΑΤΚΙ οικογενειών ΝELFA, οι Οικογένειες Ουράνιο Τόξο, το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία, η Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος, ο Συνήγορος του Πολίτη, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία, το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, η Ομοσπονδία Φορέων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης ΑΡΓΩ, η Εgalite the LGTBI+staff association of the European Institutions, η Διεθνής Αμνηστία, Rainbow Seniors, Ομάδα Υπερήφανοι Γονείς, Εκπρόσωπος από τη Θεσσαλονίκη Pride, Πολύχρωμο Σχολείο για μια συμπεριληπτική εκπαίδευση σε ζητήματα φύλου και σεξουαλικότητας, η Orlando LGBT+, η Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων, η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδος.

Νομοσχέδιο για ομόφυλα ζευγάρια: Τι είπαν οι εισηγητές

Η εισηγήτρια της ΝΔ Μαρία Συρεγγέλα τόνισε ότι το νομοσχέδιο για την ισότητα στον γάμο αποτελεί ακόμα μία μεταρρυθμιστική τομή της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Όπως ανέφερε η κ. Συρεγγέλα, αυτό γίνεται χωρίς εκτεταμένες παρεμβάσεις, αλλά μόνο με τις άκρως απαραίτητες προσαρμογές στον Αστικό Κώδικα, στην εργατική και κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία, που συνοψίζονται σε 15 άρθρα, με μοναδικό σκοπό να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στον θεσμό του πολιτικού γάμου για όλους τους Έλληνες πολίτες, ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού και να προστατεύονται τα αυτονόητα για μία δημοκρατική κοινωνία συμφέροντα των παιδιών που ανατρέφονται σε οικογένειες ομόφυλων ζευγαριών.

Κατά την εισήγησή της, διευκρίνισε «τι κάνει και τι δεν κάνει» το σχέδιο νόμου και ως προς την πρώτη ενότητα των σημείων που ρυθμίζει σημείωσε ότι: Πρώτον, εισάγει την ισότητα στον πολιτικό γάμο, δηλαδή πρόσβαση στον θεσμό του πολιτικού γάμου για όλους τους Έλληνες πολίτες, χωρίς διακρίσεις, και ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού, και δεύτερον, προστατεύει τα συμφέροντα των παιδιών ρυθμίζοντας ζητήματα οικογενειακού δικαίου σε οικογένειες ομόφυλων ζευγαριών.

Ως προς τα σημεία που δεν υπεισέρχεται το σχέδιο νόμου, η εισηγήτρια της ΝΔ κατέστησε σαφές ότι το σχέδιο νόμου δεν επεκτείνει το δικαίωμα της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και την παρένθετη μητρότητα στα ζευγάρια ανδρών και δεν κάνει καμία αναφορά σε «γονέα 1» ή «γονέα 2», «αφού για εμάς ξεκάθαρα γονιός σήμαινε, σημαίνει και θα σημαίνει μόνο πατέρας και μητέρα», όπως είπε.

Μαρία Συρεγγέλα | Eurokinissi

«Τι είναι, όμως, τελικά αυτό που μας προβληματίζει τόσο; Το ότι πλέον εάν ένα παιδί ανατρέφεται από ομόφυλο ζευγάρι και πεθάνει ο αναγνωρισμένος γονέας, το παιδί δεν θα πάει σε ίδρυμα ή σε μακρινούς συγγενείς, όπως γίνεται σήμερα, αλλά θα παραμείνει στην οικογένειά του, με τον άνθρωπο που για το παιδί είναι ο άλλος γονέας του, αλλά για τον νόμο και την κοινωνία σήμερα είναι αόρατος;», διερωτήθηκε και συνέχισε θέτοντας τα ερωτήματα τα οποία και απαντά το νομοθέτημα: «Δεν πρέπει όταν ένα παιδί ζει με ένα ομόφυλο ζευγάρι και πεθάνει ο μη αναγνωρισμένος (μέχρι σήμερα) γονέας, το παιδί να μην στερηθεί τα κληρονομικά δικαιώματά του; Όταν ένα παιδί ζει με ομόφυλο ζευγάρι, δεν θα πρέπει ο μη αναγνωρισμένος (μέχρι σήμερα) γονέας να νομιμοποιείται να πάρει αποφάσεις για την εκπαίδευση και για την υγεία του, να μπορεί να το φροντίσει εάν μπει στο νοσοκομείο; Όταν ένα παιδί ζει με ομόφυλο ζευγάρι και το ζευγάρι χωρίσει, δεν θα πρέπει ο μη αναγνωρισμένος (μέχρι σήμερα) γονέας να έχει υποχρέωση διατροφής για το παιδί και να μπορεί να συμμετέχει στην ανατροφή του;».

«Γιατί αυτές τις έννομες σχέσεις και αυτές τις καταστάσεις, που υπάρχουν στην κοινωνία μας, αποσκοπεί να ρυθμίσει το νομοσχέδιο», πρόσθεσε η κ. Συρεγγέλα δίνοντας ταυτόχρονα και τις απαντήσεις για τα ζητήματα που ρυθμίζει το νομοσχέδιο.

«Με το παρόν νομοσχέδιο ρυθμίζουμε μία υπάρχουσα κατάσταση. Θέτουμε ένα πλαίσιο, ένα προστατευτικό δίχτυ κυρίως για τα παιδιά. Ένας άντρας ή μία γυναίκα μπορούν κατά μόνας να υιοθετήσουν. Και μπορούν να συζούν ή να κάνουν σύμφωνο συμβίωσης με όποιον ή όποια θέλουν και να μεγαλώσουν μαζί το παιδί. Επομένως, εμείς τώρα σηκώνουμε το χαλί, βγάζουμε αυτήν τη θολή κατάσταση στην επιφάνεια και θεσμοθετούμε έχοντας ως θεμέλια της συζήτησης την ισότητα των πολιτών και την προστασία των παιδιών», υπογράμμισε συμπερασματικά η εισηγήτρια της ΝΔ.

Έλενα Ακρίτα | Eurokinissi

Δύο σημεία έθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου για την ισότητα στον πολιτικό γάμο. Η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενα Ακρίτα, ανέφερε ότι στο νομοσχέδιο υπάρχουν σημεία που αν δεν βελτιωθούν θα προκαλέσουν δικαστικές διαμάχες και εν τέλει την ανάγκη μίας νέας νομοθετικής διόρθωσης, διότι «όσοι βλάπτονται, θα πάνε στο δικαστήριο και θα δικαιωθούν».

Κάθε αναφορά σε ομόφυλα ζευγάρια ή πρόσωπα του ιδίου φύλου εισάγει νέα ζητήματα σεξισμού παραβλέποντας τα δεδομένα που ήδη ο νόμος 4491/2017 έχει επιλύσει, όπως σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ και προτείνει να αντικατασταθεί κάθε αναφορά σε «ομόφυλα» με την έκφραση «πρόσωπα ανεξαρτήτως φύλου».

Το δεύτερο σημείο αφορά την απόφαση της κυβέρνησης να φέρει το νομοσχέδιο χωρίς να δίνει τη δυνατότητα σε ζευγάρια ανδρών να καταφύγουν στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, μέσω της παρένθετης κύησης. Για τον ΣΥΡΙΖΑ, αυτό αποτελεί ξεκάθαρη διάκριση και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το άρθρο 4 του Συντάγματος, το οποίο λέει ότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες είναι ίσοι έναντι του νόμου.

«Για ποιο λόγο ένα ζευγάρι, με τι δικό σας νόμο, θα μπορεί να αποκτήσει παιδιά στο εξωτερικό, με υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, μέσω της παρένθετης κύησης, αλλά δεν μπορεί να το κάνει αυτό στην Ελλάδα;», σημείωσε η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ.

Επίσης, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης καλεί την κυβέρνηση να διευκρινίσει, στην πορεία της συζήτησης, πρώτον, αν θα απαλείψει τον όρο «ομόφυλα» από το νομοσχέδιο και τον αντικαταστήσει από «τα ζευγάρια ανεξαρτήτως φύλου» και αν θα απαλειφθεί η ανάγκη «αυτοανακήρυξης προσώπων, ως ετερόφυλα ή ομόφυλα».

«Δεύτερον, επιβάλλεται η ρύθμιση ζητημάτων τέκνων όταν οι γονείς, είτε ανάδοχοι είτε φυσικοί ή θετοί, αλλάζουν τη δική τους έμφυλη ταυτότητα. Όμως όταν πηγαίνουν στο ληξιαρχείο και επικαιροποιούν τα στοιχεία τους, θα πρέπει να μη διαταραχθεί η σχέση που ήδη έχουν με τα παιδιά τους (άρθρο 5), συνεπώς η κυβέρνηση πρέπει να εξηγήσει τι θα κάνει με αυτό. Τρίτον, επιβάλλεται ρητή διάταξη εξίσωσης σε κάθε σχέση ασφάλισης, κοινωνικής μέριμνας, και κοινές φορολογικές δηλώσεις. Η κυβέρνηση πρέπει να διευκρινίσει πώς θα χειριστεί τη συγκεκριμένη διάταξη. Τέταρτον, επιβάλλεται ρητή μνεία εφαρμογής των δικονομικών διατάξεων, όπως για παράδειγμα η προνομιούχος θέση μάρτυρα συζύγου, για κάθε έγγαμο ζευγάρι. Και σε αυτό το ζήτημα η κυβέρνηση πρέπει να απαντήσει πώς θα το χειριστεί», είπε η κ. Ακρίτα.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ, από το 2022 είχε καταθέσει πρόταση νόμου για την ισότητα και για όλα τα δικαιώματα, για όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτό. Μια πρόταση προωθημένη που εντάσσεται στον πυρήνα της ευρωπαϊκής πολιτικής. Σε αντίθεση, δυστυχώς, με το νομοσχέδιο της κυβέρνησης, η άρση διακρίσεων, λόγω φύλου, στο οικογενειακό δίκαιο αποτελεί για τον ΣΥΡΙΖΑ τη φυσική συνέχεια μιας δέσμης μεταρρυθμίσεων που έγινε την τετραετία 2015-2019», τόνισε η κ. Ακρίτα και πρόσθεσε ότι οι νομοθετικές παρεμβάσεις του ΣΥΡΙΖΑ ήταν παρεμβάσεις συμπερίληψης, βελτίωσαν τη ζωή πολιτών και έγιναν καταλύτης ωρίμανσης της κοινωνίας», ανέφερε.

«Σήμερα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας φέρνει μια έστω και ατελή, έστω και σε ορισμένα σημεία της πρόδηλα προβληματική ρύθμιση για τα δικαιώματα στον γάμο», επεσήμανε η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία πάντως σημείωσε ότι έστω και με σημαντική καθυστέρηση, η νομική κατοχύρωση στην ισότητα στον γάμο αποτελεί σημαντική αλλαγή στη χώρα μας.

«Το σημαντικότερο στη συζήτηση είναι να ανταποκριθούμε στα αιτήματα για ισότητα και να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες συμπερίληψης», υπογράμμισε η κ. Ακρίτα.

Παύλος Χρηστίδης | Eurokinissi

«Η ελληνική οικογένεια δεν απειλείται, όπως κάποιοι λένε για να κερδίσουν λίγες ψήφους, από την ισότητα στον πολιτικό γάμο. Η ελληνική οικογένεια και το μέλλον των νέων ανθρώπων απειλείται από τις εκάστοτε κυβερνητικές πολιτικές», τόνισε ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Παύλος Χρηστίδης, ο οποίος, δίνοντας το στίγμα της θέσης του κόμματός του στο νομοσχέδιο για την ισότητα στον πολιτικό γάμο, ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ «θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων» ανεξαρτήτως των λόγων που οδήγησαν την κυβέρνηση να πάρει τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία.

Ο κ. Χρηστίδης άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, στην οποία καταλόγισε ευθύνες «για τον διχασμό που επικρατεί στην κοινή γνώμη», οι οποίες όπως είπε δεν συνίσταται στη νομοθετική της πρωτοβουλία αυτή καθαυτή, αλλά στη γνωστή επιπολαιότητα που τη χαρακτηρίζει και στη μόνιμη πρακτική, να διαμορφώνει το επικοινωνιακό αφήγημα του επικεφαλής της, αντί να φροντίζει να λύνει προβλήματα και να προτάσσει το συμφέρον της κοινωνίας έναντι του ατομικού συμφέροντος του κ. Μητσοτάκη».

Υποστήριξε δε ότι «το νομοσχέδιο της ισότητας στον πολιτικό γάμο δεν προέκυψε ως μια συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να επιλύσει ένα σημαντικό πρόβλημα υφιστάμενων διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, αλλά ως μια προσπάθεια του επικοινωνιακού επιτελείου τής κυβέρνησης να παρουσιάσουν τον κ. Μητσοτάκη ως προοδευτικό και υπέρμαχο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πολιτικό».

Σε κάθε, όμως, περίπτωση, όπως είπε ο κ. Χρηστίδης, ανεξάρτητα από τους λόγους που οδήγησαν την κυβέρνηση να καταθέσει αυτό το νομοσχέδιο, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ θεωρεί υποχρέωσή του να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να διακηρύξει ότι «είμαστε όλοι υποχρεωμένοι να σεβόμαστε το Σύνταγμα που επιβάλλει χωρίς εξαιρέσεις τον απόλυτο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ των οποίων είναι η ισότητα και οποιαδήποτε απαγόρευση, διακρίσεις λόγω φύλου, φυλής ή σεξουαλικού προσανατολισμού».

Ακόμη ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ τόνισε ότι «κανείς δεν μπορεί να επιβάλει σε μία θρησκεία τι θα αναγνωρίζει και τι όχι ως γάμο, και καμία θρησκεία δεν μπορεί να επιβάλει σε ένα σύγχρονο κράτος τι θα αναγνωρίζει και τι όχι ως πολιτικό γάμο, ξεκαθαρίζοντας πως η μόνη διάκριση και απαγόρευση που είναι θεμιτή και οφείλουμε να διατηρήσουμε είναι η απαγόρευση τέλεσης γάμου, προφανώς ανάμεσα σε ανηλίκους».

Σημείωσε επίσης ότι «η πλειοψηφία των οικογενειών είναι πράγματι παραδοσιακές, αλλά υπάρχουν οικογένειες με έναν μόνο γονέα, υπάρχουν οικογένειες χωρίς παιδιά, υπάρχουν ήδη οικογένειες ομόφυλων ζευγαριών με ή χωρίς παιδιά και υπάρχουν και παιδιά που ανήκουν σε παραπάνω από μία οικογένειες και επισήμανε ότι η απουσία σχετικής νομοθετικής αναγνώρισης δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και η ύπαρξή τους εδώ και αρκετά χρόνια, κανένα θεσμό της οικογένειας δεν έχει πλήξει».

Τέλος, ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ, τόνισε ότι σε καμία περίπτωση ένας γάμος δεν συνεπάγεται και το δικαίωμα της τεκνοθεσίας και προσέθεσε ότι το δικαίωμα για να υποβάλλουν σήμερα αίτηση τεκνοθεσίας έχουν όλοι οι ενήλικες άνθρωποι, ανεξάρτητα αν είναι παντρεμένοι ή παντρεμένες, ανεξάρτητα από τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό και δεκαετίες τώρα, αυτό που εξετάζεται από τους κατάλληλους επιστήμονες είναι σε κάθε περίπτωση τεκνοθεσίας να υπηρετούνται με το βέλτιστο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα των ανηλίκων.

Βιβή Δάγκα, Θανάσης Παφίλης | Eurokinissi

Πρώτος και βασικός λόγος για την άρνηση του ΚΚΕ στο νομοσχέδιο είναι η εμπορευματοποίηση της τεκνοποίησης και της τεκνοθεσίας, είπε η ειδική αγορήτρια του ΚΚΕ Βιβή Δάγκα και προσέθεσε ότι με τη νομοθετική ρύθμιση που εισάγεται υπονομεύεται το δικαίωμα του παιδιού, δηλαδή η κοινωνική του ανάγκη να έχει δεσμούς με τη μητέρα και τον πατέρα.

«Αυτή η ανάγκη έχει αντικειμενική βάση την αλλησυμπληρούμενη σχέση μητρότητας πατρότητας και προφανώς αυτή η σχέση έχει και κοινωνικό χαρακτήρα, περιλαμβάνοντας και τη βιολογική σχέση ανδρικού και γυναικείου οργανισμού στην αναπαραγωγή του είδους», είπε η κυρία Δάγκα και υπογράμμισε ότι η βάση της τοποθέτησης του ΚΚΕ είναι τα δικαιώματα του παιδιού.

«Διαμορφώθηκε μια κάλπικη διαχωριστική γραμμή. Ότι δηλαδή όποιος συμφωνεί με το νομοσχέδιο είναι προοδευτικός και όποιος διαφωνεί είναι με την ακροδεξιά και την εκκλησία. Καταλαβαίνουμε την προσπάθεια σας να συσκοτίσετε το πραγματικό σας κίνητρο», είπε ο ειδική αγορήτρια του ΚΚΕ και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι με το νομοσχέδιο αυτό επιδιώκει να ξεπλύνει την αντιλαϊκή της πολιτική ιδιαίτερα στη συνείδηση της νεολαίας, διότι την ίδια ώρα φέρνει απανωτά νομοσχέδιο που τσακίζουν κάθε κοινωνικό της δικαίωμα, όπως το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.

«Είναι πρόκληση η προσπάθεια που γίνεται να ταυτίζεται η επιστημονική θέση του ΚΚΕ, που περιλαμβάνει και την ταξικότητα, με την αναχρονιστική σκοταδιστική τοποθέτηση της εκκλησίας, για να κρυφτεί η συντηρητική λογική του νομοσχεδίου, που υπερασπίζεται την πυρηνική οικογένεια ως θεμελιακή οικονομική κοινωνική μονάδα, που απλώς θέλετε να την επεκτείνετε και σε άλλες μορφές συμβίωσης», είπε η Βιβή Δάγκα.

«Τι σχέση έχει το ΚΚΕ, που έχει πάρει μια σειρά πρωτοβουλίες ενάντια στην κοινωνική απομόνωση ανθρώπων με κριτήριο τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή άλλα προσωπικά γνωρίσματα της σεξουαλικότητας, με την εκκλησία που θεωρεί την ομοφυλοφιλία ως αμάρτημα; Τι σχέση έχει το ΚΚΕ που υποστηρίζει την ισότιμη ελεύθερη συμβίωση δύο ανθρώπων, χωρίς οικονομικό και κοινωνικό καταναγκασμό, τι σχέση έχουν οι πρωτοποριακές του θέσεις για τον παρωχημένο θεσμό του γάμου, με τη θέση της Εκκλησίας ότι ο πολιτικός γάμος των ομόφυλων ζευγαριών αντιβαίνει στη δοσμένη από τον Θεό, συμπληρωματικότητα, άνδρα και γυναίκας και στο δοσμένο από τον Θεό θεσμό του γάμου;», διερωτήθηκε.

«Η Νέα Δημοκρατία έρχεται με το νομοσχέδιο αυτό να διχάσει την κοινωνία και σε κάθε περίπτωση να αλλοιώσει νοήματα και αξίες αιώνων» ανέφερε ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης, Παύλος Σαράκης, ο οποίος υποστήριξε ότι η επέκταση του πολιτικού γάμου στα ομόφυλα ζευγάρια, τουλάχιστον όπως εισάγεται, συνεπάγεται κατ' ανάγκη και το επιτρεπτό της υιοθεσίας τέκνων από αυτά και, με βάση την συλλογιστική αυτή, εξέφρασε την άποψη ότι τα δύο αυτά θέματα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ξεχωριστά.

Ο κ. Σαράκης ισχυρίστηκε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των σχολίων στη διαβούλευση του νομοσχεδίου ήταν επικριτικά και αποδοκίμασαν το νομοσχέδιο κάτι που - όπως είπε - ομολογείται ανερυθρίαστα και στην ανάλυση της έκθεσης συνεπειών, γεγονός που καταδεικνύει ότι η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την κοινωνία.

Επίσης αναφέρθηκε σε δημοσκοπήσεις που καταγράφουν την άποψη της κοινής γνώμης για την υιοθεσία-τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια, για να πει ότι το 69,7% των πολιτών είναι αντίθετη. Ο ίδιος επισήμανε ότι οι βουλευτές είναι υποχρεωμένοι να υπενθυμίζουν ότι το νομοσχέδιο αυτό έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το άρθρο 21 παρ. 1 του Συντάγματος, το οποίο αναφέρει ρητά ότι η οικογένεια είναι θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του έθνους και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του κράτους.

Ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης εξέφρασε την εκτίμηση ότι το νομοσχέδιο αυτό «καταργεί την πατρότητα και τη μητρότητα, ουδετεροποιεί τα φύλα στο πλαίσιο της σχέσης γονέων και παιδιών, μετατρέπει τους γονείς από πατέρα και μητέρα σε ουδετερόφυλους κηδεμόνες και τοποθετεί τις επιθυμίες των ενηλίκων πάνω από τα συμφέροντα των παιδιών και θα επιτρέψει να έχουν ως γονείς ομόφυλα ζευγάρια και θα μεγαλώσουν χωρίς πατέρα ή μητέρα σε ένα περιβάλλον σύγχυσης των ρόλων και των δύο φύλων. Ακόμη ισχυρίστηκε πως παρά την προπαγάνδα ότι δεν υπάρχουν ουσιώδεις διαφοροποιήσεις των παιδιών ομόφυλων ζευγαριών με παιδιά ετερόφυλων οικογενειών σχετικώς με τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την κοινωνική και ψυχολογική ανάπτυξη, υπάρχουν μελέτες που δείχνουν το αντίθετο».

Τέλος, ο κ. Σαράκης είπε ότι η Ελληνική Λύση είναι «κάθετα και βροντερά» κατά του νομοσχεδίου και ζήτησε να αποσυρθεί, λέγοντας: «Θέλουμε τα παιδιά να έχουν πατέρα και μητέρα κι όχι γονέα 1 και γονέα 2, θέλουμε να έχουν γονείς κι όχι γονείς νούμερα».

Σπύρος Μπιμπίλας | Eurokinissi

«Επικροτούμε την ισότητα στον πολιτικό γάμο και επικροτούμε την νομική προστασία των οικογενειών ώστε να υπάρξουν δικαιώματα στις γκέι οικογένειες και στα παιδιά τους» ανέφερε ο αγορητής της Πλεύσης Ελευθερίας, Σπύρος Μπιμπίλας εκφράζοντας την θετική στάση του κόμματος στο νομοσχέδιο για τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών.

Ο ίδιος σημείωσε βέβαια πως «η κυβέρνηση έφερε το νομοσχέδιο για λόγους αποπροσανατοπλισμού της κοινής γνώμης από τα πραγματικά προβλήματα» και επανέλαβε: «Εμείς είμαστε εδώ και υποστηρίζουμε και προασπιζόμαστε τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων. Είμαστε παιδιά του ίδιου σύμπαντος και απόλυτα φυσιολογικοί . Του ίδιου Θεού για όσους ενστερνίζονται αυτή την διάσταση».

«Η Νίκη, ο πρόεδρος της και οι βουλευτές της, την ύστατη αυτή στιγμή, καλούμε τον πρωθυπουργό να μην προχωρήσει. Αρκετά διαίρεσε την κοινωνία και το κόμμα του. Να αποσύρει το νομοσχέδιο. Καλούμε επίσης τους υπουργούς και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και των άλλων κομμάτων, που για λόγους συνειδήσεως είναι αντίθετοι, να μην υποχωρήσουν. Να έρθουν στην ολομέλεια και να μιλήσουν, να καταψηφίσουν, να μην κρυφτεί κανένας στην αποχή ή πίσω από καμία ίωση», είπε ο ειδικός αγορητής της «Νίκης» Γιώργος Αποστολάκης.

Ο βουλευτής ανέφερε, εκ προοιμίου, ότι η Νίκη και οι άνθρωποι της, με την θέση τους, δεν αντιμάχονται όσους «αποκλίνουν» σεξουαλικά από την «παραδοσιακή και ευλογημένη ετερόφυλη σχέση», δεν επιζητεί τον κοινωνικό τους αποκλεισμό, ούτε κάθε είδους διακρίσεις σε βάρος τους και δεν διακατέχεται από πνεύμα αποστροφής ή μίσους. Αντίθετα, η Νίκη τους «αγαπά» ως «εικόνες Θεού», το ίδιο πολύτιμες «αλλά την απόκλισή τους την απορρίπτει γιατί, κατά την ορθόδοξη πατερική διδασκαλία, γεννά ένα πάθος που είναι εμπόδιο στη σωτηρία».

Σε σχέση με το νομοσχέδιο, ο κ. Αποστολάκης είπε ότι στην έννοια του γάμου η προϋπόθεση της διαφοράς φύλου, λογίζεται ως πανανθρώπινο κεκτημένο. «Απορρίπτουμε το γάμο ΛΟΑΤΚΙ γιατί είναι αντίθετος στο νόμο του Ευαγγελίου και εμείς στη Νίκη, ποτέ δεν ντραπήκαμε να πούμε ότι οι πολιτικές μας επιλογές, στοιχούνται στο πνεύμα του Ευαγγελίου και της Ορθοδοξίας», είπε ο κ. Αποστολάκης και πρόσθεσε ότι η εντολή του «Δημιουργού» «αυξάνεστε και πληθύνεστε», δεν μπορεί να λειτουργήσει σε ένα ομόφυλο ζευγάρι.

«Σήμερα είναι μια μέρα νίκης των κινημάτων υπεράσπισης και κατοχύρωσης ΛΟΑΤΚΙ δικαιωμάτων σε ολόκληρη τη χώρα», ανέφερε ο ειδικός αγορητής της Νέας Αριστεράς Δημήτρης Τζανακόπουλος. «Βρισκόμαστε σήμερα ένα βήμα από την αναγνώριση του γάμου για όλα τα άτομα, θα πω εγώ, και όχι για τα ομόφυλα ζευγάρια, και αυτό είναι μια παρατήρηση που πρέπει να τη δείτε κύριε Σκέρτσο», είπε ο Δημήτρης Τζανακόπουλος.

«Προκαλούν απορία μαργαριτάρια, όταν προέρχονται από το ΚΚΕ», σχολίασε ο ειδικός αγορητής της Νέας Αριστεράς και προσέθεσε ότι στη ρητορική του ΚΚΕ «ο Θεός αντικαταστάθηκε από τη φύση, απονέμει κι αρνείται δικαιώματα» και «η φύση γίνεται θεμέλιο κανονιστικότητας, η φύση απονέμει δικαιώματα, η φύση αρνείται δικαιώματα, η φύση γίνεται δικαστήριο».

Για το επιχείρημα ότι η τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια βάλει το ανδρικό ή το μητρικό πρότυπο (επιχείρημα της Ελληνικής Λύσης), ο κ. Τζανακόπουλος επισήμανε ότι σήμερα η υιοθεσία επιτρέπεται και από έναν μόνο γονέα, που μπορεί να είναι άνδρας ή γυναίκα. «Σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή στην περίπτωση των μονογενεϊκών οικογενειών, δεν βάλλεται το ανδρικό ή το μητρικό πρότυπο;», είπε ο ειδικός αγορητής της Νέας Αριστεράς.

Υπό το πρίσμα αυτό, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος σχολίασε για τους επικριτές της ισότητας στον γάμο ότι ο μόνος λόγος για την άρνησή τους να ψηφίσουν το νομοσχέδιο είναι γιατί θεωρούν ηθικά κατακριτέα τη σχέση των ομόφυλων ζευγαριών.

«Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ο μοναδικός λόγος για τον οποίο κάποιος αρνείται την υπερψήφιση αυτού του νομοσχεδίου, είναι γιατί θεωρεί ηθικά κατακριτέα τη σχέση μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών, είναι γιατί θεωρεί κατώτερης ηθικής ποιότητας τη σχέση ομόφυλων και γι΄αυτό αρνείται αυτό το νομοσχέδιο. Δεν υπάρχει απολύτως καμία άλλη δικαιολογία», είπε ο κ. Τζανακόπουλος.

Ο βουλευτής επισήμανε είπε ότι αποτελεί προβληματικό σημείο του νομοσχεδίου ότι δεν εισάγεται «ο γάμος ανεξαρτήτως φύλου» αλλά ο γάμος ομοφύλων. Σε σχέση με την παρένθετη κυοφορία, είπε ότι δεν μπορεί να υπάρχει άλλη αντιμετώπιση για όσους έχουν καταφύγει στην παρένθετη κυοφορία στο εξωτερικό και στη συνέχεια έρχονται στη χώρα και να είναι άλλη η αντιμετώπιση στο εσωτερικό, γιατί αυτό συνιστά διάκριση, πολλώ δε μάλλον που στην Ελλάδα δεν επιτρέπεται παρένθετη κυοφορία επ΄αμοιβή αλλά μόνο για αλτρουιστικούς λόγους. «Η οικογένεια βάλλεται από την πολιτική των ταξικών ανισοτήτων όχι από το νομοσχέδιο αυτό», είπε ο ειδικός αγορητής της Νέας Αριστεράς.

«Επειδή στηρίζουμε την παραδοσιακή οικογένεια, επειδή θεωρούμε ότι ο θεσμός της οικογένειας είναι ιερός και συμβάλει στην υπεράσπιση και την διαιώνιση του ελληνικού έθνους είμαστε κάθετα εναντίον του νομοσχεδίου», ανάφερε ο ειδικός αγορητής του κόμματος Σπαρτιάτες, Πέτρος Δημητριάδης, προσθέτοντας «όχι από μίσος προς κάποιους, αλλά από αγάπη για την πατρίδα και το έθνος και επειδή θέλουμε και πιστεύουμε στην παραδοσιακή οικογένεια η οποία έχει στηρίξει το έθνος δια μέσω των αιώνων».

«Εάν αυτό θεωρείται ομοφοβικό και ρατσιστικό δεν μας ενδιαφέρει, αυτά πιστεύουμε και αυτά λέμε» είπε και εξέφρασε την άποψη ότι όταν κάποιος επιλέγει να ζήσει «αντισυμβατικά» θα έχει κι ένα τίμημα.

Ισχυρίστηκε ότι «δεν είναι ρατσισμός όταν κάποιος υποστηρίζει πως κάτι που δημιούργησε η φύση», ούτε είναι «ομοφοβικός» κάποιος που μεν δεν λέει «να κρεμάσουμε όποιον είναι ομοφιλόφυλος, αλλά πιστεύει ότι ο γάμος είναι η συνάφεια ανδρός και γυναικός και δημιουργήθηκε με στόχο την τεκνοθεσία για την προστασία των παιδιών, ιδίως καθώς το Σύνταγμα μιλά ρητά «για μητρότητα».

«Η οικογένεια υπάρχει για να διαιωνίζεται το ανθρώπινο γένος και κυρίως και να στηρίζεται το έθνος. Το να αγαπάς το έθνος δεν είναι κακό γι αυτό υποστηρίζουμε τον θεσμό του γάμου διότι συμβάλλει στη συντήρηση του έθνους και γι αυτό σύμφωνα με την νομολογία γάμος μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου είναι ανυπόστατος» είπε επίσης ο κ. Δημητριάδης.

Τέλος, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η κυβέρνηση «στο όνομα ενός δικαιωματισμού» προσπαθεί να δημιουργήσει έναν αντιπερισπασμό απέναντι στα προβλήματα που ταλανίζουν την κοινωνία.