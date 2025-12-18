Την έντονη αντίδραση του Άκη Σκέρτσου προκάλεσε η λεκτική επίθεση της Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά της συζύγου του, με τον ίδιο να απαντά μέσω ανάρτησής του πως η ίδια ενδιαφέρεται για την λάσπη και όχι για την αλήθεια.

«H Ζωή Κωνσταντοπούλου χθες για άλλη μια φορά απέδειξε ότι δεν ενδιαφέρεται για την αλήθεια, αλλά για τη λάσπη. Λάσπη που εκτοξεύει απολύτως συνειδητά, φτάνοντας στο σημείο να εμπλέκει τα μέλη των οικογενειών των πολιτικών της αντιπάλων και, στην περίπτωσή μου, τη γυναίκα μου» είπε αρχικά ο υπουργός Επικρατείας.

«Με την χυδαία και παντελώς αναιτιολόγητη επίθεση προς τη σύζυγό μου, επανέφερε -για δεύτερη φορά- μια συκοφαντία σε βάρος της που έχει ήδη ανακληθεί με διατύπωση δημόσιας συγγνώμης, ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου, από την εφημερίδα "Αυγή" που την είχε αρχικά διακινήσει», συμπλήρωσε.

Ο υπουργός επισήμανε πως παρότι εξήγησε στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η ίδια επέλεξε να ξανά αναφέρει τις ίδιες συκοφαντίες: «Παρότι καλόπιστα της το εξήγησα, όχι μόνο αρνήθηκε να αναδιατυπώσει, αλλά σκοπίμως ανακύκλωσε τις συκοφαντίες που έχει ήδη αποδειχθεί ότι δεν ισχύουν».

Στη συνέχεια, μάλιστα, ο ίδιος την αποκάλεσε «αδίστακτη» και «βαθιά κυνική» καθώς στοχοποιεί μη πολιτικά πρόσωπα: «Το ότι επιλέγει να στοχοποιήσει συνειδητά (και ενώ γνωρίζει το ψεύδος) μη πολιτικά πρόσωπα, αποκαλύπτει ότι είναι αδίστακτη, βαθιά κυνική, αλλά και ουσιαστικά αδιάφορη απέναντι στην αλήθεια και τη δικαιοσύνη».

Μιλώντας για την πολιτική παρουσία της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, είπε: «Η Ζωή Κωνσταντοπούλου εκπροσωπεί με τον πιο αυθεντικό τρόπο την πολιτική δυστοπία για τον τόπο μας. Οι παγιωμένες πρακτικές της αμφισβητούν την ουσία της δημοκρατίας και διαβρώνουν τη δημόσια ζωή. Ταυτόχρονα, αποδεικνύουν περίτρανα ότι το ενδιαφέρον της για τη θεσμική λειτουργία της Πολιτείας είναι υποκριτικό, καθώς σε κάθε ευκαιρία εργαλειοποιεί τις θεσμικές διαδικασίες ως ηχείο για τη διασπορά του τοξικού πολιτικού λόγου και του ψεύδους».

Η επίθεση του Άκης Σκέρτσου δεν σταμάτησε εκεί αφού επεσήμανε επίσης: «Μιλάμε για μια πολιτικό που καμώνεται την αντισυστημική ενώ είναι παιδί του πολιτικού συστήματος. Είναι το ίδιο πρόσωπο που στο ιδιωτικής χρήσης κόμμα της - μια και σε κανένα άλλο κόμμα δεν μπορεί να γίνει ανεκτός ο αυταρχισμός της - επιλέγει να τοποθετήσει ως βουλευτή χωρίς λαϊκή νομιμοποίηση, δηλαδή χωρίς ψήφους, τον σύζυγό της και να προτείνει ως Πρόεδρο της Δημοκρατίας τον πατέρα της»

«Είναι η δήθεν υπέρμαχος των ευάλωτων και των γυναικείων δικαιωμάτων που όμως επιλέγει με τον πλέον κυνικό τρόπο να υπερασπίζεται ως δικηγόρος βιαστές γυναικών, να παρεμποδίζει με νομικά τερτίπια την εκδίκαση αυτών των υποθέσεων και να αμείβεται ταυτόχρονα από αυτούς», ανέφερε.

«Είναι, τέλος, η μόνη πολιτικός της σκοτεινής περιόδου του 2015 που επιμένει στην έξοδο της χώρας από το ευρώ, που θα οδηγούσε σε εξαθλίωση πρωτίστως τους φτωχούς και ευάλωτους συμπολίτες μας που δήθεν υπερασπίζεται», προσέθεσε.

Προς το τέλος ο Άκης Σκέρτσος κατηγόρησε την Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι εκμεταλλεύεται αθώους ανθρώπους, σαν τη γυναίκα του: «Γεννήθηκε με προνόμια, μεγάλωσε με προνόμια, χρησιμοποιεί τα προνόμια για να μεταχειρίζεται βάναυσα αθώους ανθρώπους. Χθες στην εξεταστική τη γυναίκα μου. Δεν τα έβαλε με εμένα τον πολιτικό αντίπαλο. Αυτό είναι δειλία και δεν είναι η πρώτη φορά».

Η ανάρτηση Σκέρτσου κλείνει με το περιστατικό στη Βουλή χθες, Τετάρτη: «Χθες το βράδυ αποδείχθηκε ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν ορρωδεί. Ποτέ και προ ουδενός. Προσωπικά, όπως και κάθε άνθρωπος που πιστεύει βαθιά στη δημοκρατία και την ελευθερία, είμαι απέναντι της».