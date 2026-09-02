Σκληρό μήνυμα Γεραπετρίτη προς Τουρκία: «Δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε από την κυριαρχία μας»

Αυστηρό μήνυμα απηύθυνε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από την άτυπη συνάντηση των υπ.ΕΞ. της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ύστερα από τη νέα πρόκληση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που επανέφερε τις γνωστές αιτιάσεις της Άγκυρας περί αποστρατιωτικοποίησης των Ελληνικών νησιών.

Όπως τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης: «Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.

Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη της ΕΕ και των μελών της σε οποιαδήποτε επιθετικότητα, η επιθετικότητα από όπου κι αν προέρχεται δεν έχει χρώμα, οφείλει να αντιμετωπίζεται ενιαία και σθεναρά».

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας σε δημοσιογράφους, διαμήνυσε πως κάνει σοβαρό λάθος όποιος ερμηνεύει την ήρεμη και λογική προσέγγιση της Τουρκίας ως αδυναμία:

«Η Τουρκία δεν εποφθαλμιά τα εδάφη κανενός, όμως δεν επιτρέπει και σε κανέναν να καταπατά τα δικαιώματά της. Η Ελλάδα πρέπει να επιστρέψει από αυτόν τον λανθασμένο δρόμο στον οποίο έχει εισέλθει και να εγκαταλείψει τον εξοπλισμό των νησιών που τελούν υπό αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς».