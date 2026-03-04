Σκρέκας για Κύπρο: «Η διορατικότητα του Μητσοτάκη έφερε τη Belharra και τα F-16»

Ο Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, Κώστας Σκρέκας, ερωτηθείς στην ΕΡΤ για τις κατηγορίες της αντιπολίτευσης ότι η κυβέρνηση εμπλέκει με τις ενέργειές της την Ελλάδα στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, είχε να δηλώσει πως:

«Η Ελλάδα δεν εμπλέκεται στον πόλεμο. Όποιος το λέει αυτό μάλλον δεν έχει καταλάβει τι συμβαίνει γύρω του». Σχετικά με τη στάση του Ισπανού πρωθυπουργού Σάντσεθ, ο οποίος απαγόρευσε στους Αμερικανούς να χρησιμοποιήσουν τις αμερικάνικες βάσεις τους, ο κ. Σκρέκας τόνισε τα εξής:

«Καταρχάς δεν επιχειρούν πολεμικές μηχανές από τη βάση της Σούδας. Το ότι είναι μια βάση ενδιάμεση, ώστε να μπορούν να γίνονται κάποιες συντηρήσεις ή να υπάρχει και κάποιος ανεφοδιασμός, αυτό δεν σημαίνει ότι συμμετέχουν στις επιχειρήσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή στην περιοχή του του Ιράν».

Σκρέκας: «Έχουμε υποχρέωση να βοηθήσουμε την Κύπρο»

«Από κει και πέρα, η Ελλάδα είχε μία μεγάλη υποχρέωση να προστρέξει και να βοηθήσει τους ομοεθνείς μας στην Κύπρο. Είμαστε δύο διαφορετικές χώρες, αλλά είμαστε ένα έθνος, οι Έλληνες. Και αυτό βέβαια είδατε πως παρακίνησε και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες να στείλουν δυνάμεις να στηρίξουν την Κύπρο.

Διαβάστε ακόμα: Ο Φάμελλος με ευθείες βολές κατά ΝΔ για το Ιράν: «Βαφτίσατε "αυτοάμυνα" τα εγκλήματα πολέμου»

Άρα, εδώ φάνηκε η αυτοπεποίθηση της ελληνικής κυβέρνησης στο να λάβει μια τέτοια απόφαση πώς αναδείχθηκε σωστή και πώς τελικά φαίνεται ότι την υιοθέτησαν και ο Γάλλος πρόεδρος, φαίνεται ότι θα το υιοθετήσει και ο Γερμανός και επίσης ο Άγγλος. Γιατί εμείς έχουμε μία ιερή υποχρέωση να προστατεύσουμε την Κύπρο, επειδή προφανώς εκεί διαμένουν ομοεθνείς μας, αλλά είναι και ευρωπαϊκό έδαφος.

Δείχνει λοιπόν, πώς η Ελλάδα έρχεται και εφαρμόζει τις ρήτρες και τον ιδρυτικό χάρτη της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση εμπλοκή της Ελλάδος στον πόλεμο ή στις επιχειρήσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή λαμβάνουν χώρα στο Ιράν.

Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα έρχεται να προστατεύσει με ενίσχυση της αμυντικής και αποτρεπτικής ισχύος της νήσου της Κύπρου, από πιθανές βολές, από πιθανές δηλαδή επιθετικές κινήσεις από την απέναντι πλευρά προς την Κύπρο. Νομίζω ότι κανείς δεν έχει αντίθεση και αντίρρηση επ’ αυτού. Δεν μπορεί να υπάρχει Έλληνας ο οποίος να έχει αντίρρηση στο να προστρέξει η Ελλάδα και να βοηθήσει την Κύπρο σε μία τόσο δύσκολη στιγμή, όταν μπορεί να απειλούνται αθώοι οι πολίτες, να απειλείται η επικράτεια της Κύπρου. (…)»

Σκρέκας: «Ο Μητσοτάκης έφερε τη Belharra και τα F-16»

Αναφερόμενος σε κόμματα της αντιπολίτευσης που εκφράζουν αυτή την άποψη, είπε «αυτά τα κόμματα θα κριθούν από τους Έλληνες πολίτες».

Διαβάστε ακόμα: LIVE οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή: Διευκρινίσεις για τον συναγερμό

«Εδώ, φαίνεται η σοβαρότητα, υπευθυνότητα αλλά και η αυτοπεποίθηση που έχει ο Έλληνας πρωθυπουργός και η ελληνική κυβέρνηση ώστε να προχωρά και να λαμβάνει τις απαραίτητες πολιτικές αποφάσεις.

Αλλά φαίνεται και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό. Γιατί κάτω στην Κύπρο, θα φανεί σε λίγο το πιο σύγχρονο πολεμικό πλοίο της Ευρώπης, η γαλλική φρεγάτα Belharra, η οποία πρόσφατα ενίσχυσε τον ελληνικό στόλο ο Κίμων, μαζί με μία άλλη φρεγάτα επίσης και δύο σμήνη, συνολικά τεσσάρων αεροπλάνων F-16 Viper, δηλαδή εκσυγχρονισμένων αεροπλάνων.

Και θέλω να πω το εξής, ότι όλα αυτά όπως βλέπετε υπήρχαν διαθέσιμα. Η διαθεσιμότητα της Belharra δεν σχεδιάστηκε πριν έξι μήνες, πριν ένα χρόνο, όταν ξεκίνησε η κουβέντα για ενίσχυση των Ενόπλων δυνάμεων και της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης από τους Ευρωπαίους ηγέτες.

Αυτό πρέπει να αναδείξουμε, τη διαφορά του Έλληνα ηγέτη, του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους πρωθυπουργούς και τους ηγέτες της υπόλοιπης Ευρώπης.

Ο οποίος Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν είχαμε την περίοδο του κορονοϊού, όχι μόνο στήριζε όλη την ελληνική κοινωνία και την ελληνική οικονομία από τις συνέπειες του κορονοϊού, αλλά εκείνη τη στιγμή, εκείνες τις δύσκολες στιγμές, αξιοποίησε τη δημοσιονομική ευελιξία ώστε να προχωρήσει σε ένα μεγάλο, σε ένα τεράστιο πρόγραμμα εξοπλισμών και ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων και την αποτρεπτική ισχύ της Ελλάδος».