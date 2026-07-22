Άλλη μια αποχώρηση συνέβη στην Κουμουνδούρου, καθώς ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, όπως γνωστοποιήσε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γνωστοποίησε στον πρόεδρο της Βουλής την ανεξαρτητοποίησή του από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ.

Συγκεκριμένα αναφέρει χαρακτηριστικά: Είναι μία πολύ δύσκολη απόφαση, γιατί όλη μου η ζωή είναι συνδεδεμένη με την οργανωμένη δράση στην Αριστερά, στον Συνασπισμό και στον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, από την ίδρυσή τους.

Όμως όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της Αριστεράς. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει η Δεξιά και να πάρει τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση. Λυπάμαι πολύ για αυτό το αδιέξοδο».

Επιπλέον, σημείωσε: Θα τιμήσω την εντολή των πολιτών, με αξιοπρέπεια, με σοβαρότητα, με συνέπεια, κάνοντας ό,τι μπορώ για να υπάρξει μία ευρεία προοδευτική σύγκλιση και συνεργασία.

Και εδώ υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις και πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Μόνο έτσι θα ηττηθεί η Δεξιά που γεννά φτώχεια, σκάνδαλα, αδικία και ανισότητες.

Η κοινωνία υποφέρει και ζητά από εμάς ενότητα, λύσεις και όχι διχασμούς».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Σωκράτη Φάμελλου

«Γνωστοποίησα στον Πρόεδρο της Βουλής την ανεξαρτητοποίησή μου από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Είναι μία πολύ δύσκολη απόφαση, γιατί όλη μου η ζωή είναι συνδεδεμένη με την οργανωμένη δράση στην Αριστερά, στον Συνασπισμό και στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, από την ίδρυσή τους. Όμως όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της Αριστεράς.

Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει η Δεξιά και να πάρει τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση. Λυπάμαι πολύ για αυτό το αδιέξοδο. Ευχαριστώ όλους τους συντρόφους μου και όλες τις συντρόφισσες μου για αυτή την κοινή πορεία ζωής, η οποία δεν σταματά εδώ.

Παραμένω πιστός στις ιδέες και στις αξίες της Αριστεράς και στον αγώνα για μία δίκαιη κοινωνία. Θα τιμήσω την εντολή των πολιτών, με αξιοπρέπεια, με σοβαρότητα, με συνέπεια, κάνοντας ό,τι μπορώ για να υπάρξει μία ευρεία προοδευτική σύγκλιση και συνεργασία.

Και εδώ υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις και πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Μόνο έτσι θα ηττηθεί η Δεξιά που γεννά φτώχεια, σκάνδαλα, αδικία και ανισότητες.

Η κοινωνία υποφέρει και ζητά από εμάς ενότητα, λύσεις και όχι διχασμούς. Αυτόν τον όρκο θα υπηρετήσω μέσα και έξω από τη Βουλή».

Σημειώνεται πως και μετά την παραίτηση του Β. Κόκκαλη από το αξίωμα του βουλευτή, σήμερα Τετάρτη 22/07 η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ μένει με μόλις 10 βουλευτές. Οι εξελίξεις αυτές έρχονται στον απόηχο των μαζικών αποχωρήσεων και ανεξαρτητοποιήσεων της προηγούμενης εβδομάδας.