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Σωκράτης Φάμελλος: «Χτίζουμε γέφυρα στο μέλλον με την πρωτοβουλία Τσίπρα - Tέλος στα σενάρια διάλυσης»

Ο Φάμελλος στηρίζει την πρωτοβουλία Τσίπρα για προοδευτική κυβέρνηση, αποκλείοντας τη διάλυση και προτάσσοντας την ενότητα.

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Φάμελλος - ΣΥΡΙΖΑ
Ο Σωκράτης Φάμελλος στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ | Eurokinissi/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
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Στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ του περασμένου Σαββάτου, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στην κοινή συνεδρίαση του Οργανωτικού Γραφείου με τους συντονιστές των νομαρχιακών επιτροπών του κόμματος.

«Με την απόφαση της ΚΕ απευθυνόμαστε πρώτα από όλα στους πολίτες και στο αίτημά τους για ανατροπή της κυβέρνησης και για την πολιτική αλλαγή», ανέφερε ο Σωκράτης Φάμελλος και εξήγησε: «Αποφασίσαμε να σταθούμε δίπλα και συντροφικά στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, να τη στηρίξουμε, γιατί μπορεί να φέρει προοδευτική κυβέρνηση.

Η στρατηγική της ενότητας είναι πάγια, σταθερή και δημόσια τοποθέτησή μου. Χτίζουμε 'γέφυρα στο μέλλον' και συμμετέχουμε στην προοδευτική συζήτηση για το πρόγραμμα και την κυβέρνηση της επόμενης μέρας.

Τώρα οι πολίτες έχουν από εμάς ξεκάθαρη θέση. Ξέρουν ότι 'ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αποφάσισε να είναι όλοι μαζί'».

Αποκρούοντας τα σενάρια περί διάλυσης είπε: «Αυτό είναι και το μοναδικό σενάριο συνέχειας. Μόνο με μία μεγάλη δυνατή προοδευτική παράταξη μπορούμε να έχουμε συνέχεια των ιδεών και της παρακαταθήκης ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό λέει και η κοινωνική βάση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Αυτή είναι και η δική μου δέσμευση, η δική μου υποχρέωση. Έτσι οι κοινωνικοί δίαυλοι είναι ανοιχτοί, το αντίθετο από τη διάλυση. Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση στα ανυπόστατα σενάρια διάλυσης».

Για την κάθοδο στις εκλογές είπε: «Με τις αυτόνομες λογικές, εκλογικής καθόδου, θα χρεωνόμασταν ότι δεν συμβάλλουμε στην προσπάθεια για προοδευτική αλλαγή στη χώρα.

Η ενότητα είναι η ταυτότητα μας, αυτό ζητάμε ως στάση ζωής από τους προοδευτικούς πολίτες, αυτό κάνουμε με την απόφασή μας. Με την απόφαση της ΚΕ συμμετέχουμε στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου.
Απαντάμε στους πολίτες ότι παίρνουμε τις αποφάσεις που ζητούν για το κοινωνικό και όχι για το κομματικό συμφέρον».

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