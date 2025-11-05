Σωκράτης Φάμελλος: «Η νίκη του Ζόραν Μαμντάνι είναι νίκη της δημοκρατίας και προοδευτικής πολιτικής»

Στη νίκη του Ζόραν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, τονίζοντας τη σημασία της για τον προοδευτικό χώρο διεθνώς.

«Είναι μια νίκη της δημοκρατίας και της προοδευτικής πολιτικής απέναντι στον σκοταδισμό και την αδικία.

Ο νέος δημοκράτης σοσιαλιστής δήμαρχος της Νέας Υόρκης τάχθηκε υπέρ της κοινωνικής δικαιοσύνης και νίκησε τον τραμπισμό.

Οι προτάσεις του για τη στέγη, τις συγκοινωνίες, την κοινωνική πολιτική και την ακρίβεια αποτελούν τον πυρήνα μία προοδευτικής εναλλακτικής πρότασης. Για αυτό συσπείρωσαν και έδωσαν ελπίδα στους πολίτες.

Μαζί με μια σειρά θετικών αποτελεσμάτων σε άλλες πόλεις και περιφέρειες των ΗΠΑ, δίνουν ένα μήνυμα, ότι οι προοδευτικές πολιτικές μπορούν να αντιμετωπίσουν την ολιγαρχία και τον αυταρχισμό.

Μήνυμα ότι υπάρχει πολιτική πρόταση που μπορεί να δώσει λύσεις και προοπτική αλληλεγγύης και δικαιοσύνης. Και αυτή η προοπτική δημιουργεί σοβαρές ευθύνες και υποχρεώσεις σε όλο τον δημοκρατικό και προοδευτικό κόσμο» αναφέρει στην ανάρτησή του.