Σωκράτης Φάμελλος: «Το Πολυτεχνείο μας καλεί σε νέους αγώνες - Για μία Ελλάδα που θα έχει Δημοκρατία»

Το παρών έδωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, στο μνημείου του Πολυτεχνείου και κατέθεσε στεφάνι τιμώντας την 52η επέτειο της εξέγερσης των φοιτητών.

Στη συνέχεια προχώρησε σε δηλώσεις, μιλώντας για «πολιτική ελευθερία» και «κοινωνική δικαιοσύνη».

Συγκεκριμένα δήλωσε: «52 χρόνια μετά τιμούμε τη μνήμη των νεκρών του Πολυτεχνείου, της νεολαίας που αντιστάθηκε που σήκωσε κεφάλι που εξέφρασε την ανάγκη ενός λαού για πολιτική ελευθερία.

Τιμούμε τον αγώνα, των αγωνιστών και αγωνιστριών του αντιδικτατορικού αγώνα ενάντια στη χούντα των συνταγματαρχών που βασάνισε, φυλάκισε, εξόρισε και οδήγησε στην προδοσία της Κύπρου.

Τα μηνύματα του Νοέμβρη είναι ζωντανά για ψωμί παιδεία ελευθερία, απέναντι στη φτώχεια και τα χαμηλά εισοδήματα, απέναντι στην καταπάτηση των δημόσιων αγαθών της παιδείας, και της υγείας.

Για μία Ελλάδα που θα έχει Δημοκρατία, Κράτος Δικαίου και δε θα έχει διαπλοκή και διαφθορά, αυτά τα μηνύματα είναι σύγχρονα για λαϊκή κυριαρχία, για εθνική ανεξαρτησία για κοινωνική δικαιοσύνη», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε: «οι νέοι και οι νέες του Νοέμβρη του Πολυτεχνείου του 73 δώσανε ένα μήνυμα, ότι με αγώνες κατακτώνται τα δικαιώματά μας και η Δημοκρατία απαιτεί αγώνες και θυσία.

Το Πολυτεχνείο ζει και μας καλεί σε νέους αγώνες, αθάνατοι» κατέληξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ».



