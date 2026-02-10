Την απαλλαγή και των 13 κατηγορουμένων για την υπόθεση που εμπλέκει το κόμμα «Σπαρτιάτες», με την κατηγορία της εξαπάτησης του εκλογικού σώματος πρότεινε η εισαγγελέας της έδρας του Τριμελούς Εφετείο Πλημμελημάτων.

Στην υπόθεση είναι κατηγορούμενοι 11 πρώην και νυν βουλευτές του κόμματος, ο Ηλίας Κασιδιάρης και ένας δικηγόρος, έπειτα από καταγγελίες του αρχηγού του κόμματος, Βασίλη Στίγκα, για πρακτικές Greek mafia στο κόμμα και καθοδήγηση από τον καταδικασμένο νεοναζιστή, μέλος της Χρυσής Αυγής.

Ειδικότερα, η εισαγγελέας κατέληξε πως «δεν προκύπτει κάποια καθοδήγηση από τον Κασιδιάρη αφού πολλές φορές οι βουλευτές ψήφισαν ό,τι και οι βουλευτές της συμπολίτευσης», αναφέρει το dikastiko.

«Σπαρτιάτες»: Το σκεπτικό της έδρας

«Δεν φαίνεται να υπάρχει ουσιαστικός λόγος και κίνητρο πίσω απ’ όλο αυτό, όπως παρουσιάζεται από το κατηγορητήριο», σημείωσε και συμπλήρωσε πως «δεν έχει αποδειχθεί ότι λάμβαναν οδηγίες από τον Ηλία Κασιδιάρη και η δήλωση Κασιδιάρη περί δικαίωσής του από την εκλογή των Σπαρτιατών, δεν είναι ικανό στοιχείο για να στηρίξει την κατηγορία αυτή».

Αναφερόμενη στη δημόσια στήριξη που είχε εκφραστεί προεκλογικά προς το κόμμα, η εισαγγελική λειτουργός σημείωσε ότι αυτή περιορίστηκε σε δηλώσεις και αναρτήσεις, ενώ πράγματι ορισμένα στελέχη του κόμματος ανταπέδωσαν τη στήριξη στις δημοτικές εκλογές.

Όπως ανέφερε, η απήχηση αυτής της στήριξης σε μέρος των ψηφοφόρων συνέβαλε στο να καταγράψει το κόμμα «αναπάντεχο ποσοστό», χωρίς όμως να προκύπτει εξαπάτηση ή παραπλάνηση του εκλογικού σώματος.