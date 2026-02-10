Ομόφωνα αθώοι κρίθηκαν και οι 13 κατηγορούμενοι στην υπόθεση των Σπαρτιατών σύμφωνα με το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων σύμφωνα με το dikastiko.gr.

Η υπόθεση αφορούσε έντεκα πρώην και νυν βουλευτές του κόμματος, έναν δικηγόρο και τον Ηλία Κασιδιάρη, μετά τις καταγγελίες που είχε διατυπώσει ο πρόεδρος του κόμματος περί «Greek mafia πρακτικών» και εξωτερικής καθοδήγησης.

Σύμφωνα με την εισαγγελική εκτίμηση, από τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη του δικαστηρίου «δεν προκύπτει κάποια καθοδήγηση» των βουλευτών, ενώ δεν αποδείχθηκε ότι υπήρχε οργανωμένος μηχανισμός που να επηρέαζε τη λειτουργία ή τη δράση του κόμματος.

Όπως σημειώθηκε χαρακτηριστικά, η κοινοβουλευτική συμπεριφορά των κατηγορουμένων δεν διαφοροποιήθηκε με τρόπο που να καταδεικνύει εξάρτηση, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις οι επιλογές τους ταυτίστηκαν με εκείνες της συμπολίτευσης.

Η εισαγγελέας υπογράμμισε επίσης ότι «δεν φαίνεται να υπάρχει ουσιαστικός λόγος και κίνητρο πίσω απ’ όλο αυτό», όπως περιγράφεται στο κατηγορητήριο, ενώ τόνισε πως «δεν έχει αποδειχθεί ότι λάμβαναν οδηγίες» από τον Ηλία Κασιδιάρη. Παράλληλα, επισήμανε ότι η δημόσια δήλωσή του περί «δικαίωσης» μέσω της εκλογικής επιτυχίας των Σπαρτιατών δεν συνιστά επαρκές αποδεικτικό στοιχείο για τη θεμελίωση της κατηγορίας.

Αναφερόμενη στη δημόσια στήριξη που είχε εκφραστεί προεκλογικά προς το κόμμα, η εισαγγελική λειτουργός σημείωσε ότι αυτή περιορίστηκε σε δηλώσεις και αναρτήσεις, ενώ πράγματι ορισμένα στελέχη του κόμματος ανταπέδωσαν τη στήριξη στις δημοτικές εκλογές. Όπως ανέφερε, η απήχηση αυτής της στήριξης σε μέρος των ψηφοφόρων συνέβαλε στο να καταγράψει το κόμμα «αναπάντεχο ποσοστό», χωρίς όμως να προκύπτει εξαπάτηση ή παραπλάνηση του εκλογικού σώματος.