Στα ύψη οι τόνοι μεταξύ Πολάκη και Παπασταύρου: «Πουλάτε τον δημόσιο πλούτο σε πέντε τρωκτικά»

Οι εξουθενωτικές για τους καταναλωτές τιμές του ρεύματος, ανέβασαν στα ύψη τους τόνους μεταξύ του υπουργού Περιβάλλοντος και του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλου Πολάκη, κατά την ακρόαση των μελών της ΡΑΑΕΥ, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

Οι αντιδράσεις του Σταύρου Παπασταύρου, όσο και του υφυπουργού Νίκου Τσάφου ήταν έντονες, μετά τις κατηγορίες του κ. Πολάκη ότι «μία από τις μεγαλύτερες μεταφορές πλούτου που γίνεται τα τελευταία χρόνια στη χώρα από την κυβέρνηση της Ν.Δ., είναι η “ληστεία” του λαϊκού εισοδήματος μέσα από τα σκαμπανεβάσματα των τιμών της ενέργειας».

Παράλληλα, ο κ. Πολάκης επιτέθηκε προσωπικά στον κ. Τσάφο, ζητώντας την παραίτησή του, κατηγορώντας τον «για υπονόμευση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας και συνειδητή υποβάθμιση δημόσιων υποδομών».

Οργή Πολάκη: «Πουλάτε τον δημόσιο πλούτο σε πέντε τρωκτικά»

«Νομίζω ότι πρέπει να φύγετε από την κυβέρνηση, γιατί ουσιαστικά υλοποιείτε ένα σχέδιο παράδοσης του δημόσιου πλούτου της χώρας σε πέντε τρωκτικά εταιρειών που κερδοσκοπούν, με τη ΔΕΗ να κρατά το φανάρι.

Επιπλέον, καταστρέφετε δημόσιες υποδομές, οι οποίες αύριο, μεθαύριο, σε έναν πόλεμο, σε μια γενικότερη κρίση, δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν», ανέφερε ο κ. Πολάκης.

Άμεση ήταν η απάντηση του κ. Παπασταύρου, που έκανε λόγο για «αντιφατικές και υποκριτικές τοποθετήσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την προστασία της δημόσιας περιουσίας».

«Το 2011 υπήρχε ένα βασικό αίτημα των δανειστών: να μεταφερθεί το σύνολο της δημόσιας περιουσίας σε ένα ταμείο, υπό τον έλεγχό τους. Ο Γιώργος Παπανδρέου είπε “όχι”. Ο Αντώνης Σαμαράς και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, επίσης είπαν “όχι”. Ο Αλέξης Τσίπρας τι έκανε; Είπε “ναι”. Και σήμερα εσείς μιλάτε για προστασία της δημόσιας περιουσίας. Συμφωνήσατε στο Υπερταμείο, στην υπερφορολόγηση, στο κλείσιμο των τραπεζών. Και τώρα ο κ. Τσίπρας δηλώνει ότι θα επαναλάμβανε τέτοιες επιλογές», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Παπασταύρου.

Από την πλευρά του, ο κ. Τσάφος απέρριψε τις αιτιάσεις ότι η Ελλάδα έχει την ακριβότερη τιμή ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με την Ε.Ε. Οπως υποστήριξε, «η κυβέρνηση της Ν.Δ. παρέλαβε τιμή χονδρικής που ήταν στο κόκκινο, όταν σε όλη την Ευρώπη ήταν πράσινο».

«Ηταν η πιο υψηλή τιμή της χονδρικής σε όλη την Ευρώπη. Ελλάδα 64, Γερμανία 38. 70% πάνω. Αυτό δεν είναι καρτέλ», επεσήμανε ο κ. Τσάφος, προκαλώντας νέα αντίδραση του κ. Πολάκη.

«Δεν μπορεί να τα λέει αυτά ο κ. Τσάφος, σαν να απευθύνεται σε ηλίθιους, όταν την παρέλαβε με 9 λεπτά να πληρώνει ο καταναλωτής και σήμερα να πληρώνει 20 και 30 λεπτά. Τέρμα το μασκαραλίκι», αντέτεινε ο κ. Πολάκης.

Η κόντρα συνεχίστηκε με τον κ. Πολάκη να κατηγορεί τον υφυπουργό Ενέργειας ότι «εκτελεί συμβόλαια κανονικά».