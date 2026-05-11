Τσίπρας: «Στις επόμενες εκλογές θα υπάρχει η παράταξη που θα μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη»

Ο Αλέξης Τσίπρας προανήγγειλε ουσιαστικά τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται μέσα στον Ιούνιο. Ο πρώην πρωθυπουργός έδωσε το «παρών» σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Θέατρο της Ρεματιάς, με θέμα «Η κυβερνώσα Αριστερά της Νέας Εποχής».

Κατά την ομιλία του, υπογράμμισε την ανάγκη συγκρότησης μιας νέας παράταξης, η οποία, όπως είπε, θα έχει στόχο να νικήσει την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όταν παρευρισκόμενοι του ζήτησαν να ανακοινώσει άμεσα το νέο κόμμα, ο ίδιος απάντησε: «Μην βιάζεστε, όλα θα γίνουν στην ώρα τους».

Ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε ότι τον περασμένο Νοέμβριο, μέσα από την πρωτοβουλία «Ιθάκη», τέθηκαν οι βάσεις για την ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης, σημειώνοντας ότι αυτή η προσπάθεια φαίνεται πλέον να αποκτά δυναμική σε ολόκληρη τη χώρα.

Όπως τόνισε, αρχικά ζητούμενο ήταν η ύπαρξη μιας ισχυρής αντιπολίτευσης, ενώ σήμερα ο στόχος είναι η δημιουργία μιας παράταξης που θα μπορέσει να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές, όποτε κι αν αυτές διεξαχθούν. «Στόχος δεν είναι απλώς να του κάνουμε αντιπολίτευση, αλλά να τον νικήσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρώην πρωθυπουργός άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση για ζητήματα που αφορούν το κράτος δικαίου και την οικονομία, υποστηρίζοντας ότι η ανάγκη για πολιτική αλλαγή πηγάζει από την ανάγκη των πολιτών να ζουν με αξιοπρέπεια και με σεβασμό στη δημοκρατία.

Αναφερόμενος στη φορολογική πολιτική, σημείωσε ότι η ενίσχυση της κοινωνίας θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί μέσα από αύξηση της φορολογίας στους 20 μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους της χώρας, υποστηρίζοντας ότι το 1% των επιχειρήσεων οφείλει να συνεισφέρει περισσότερο.

Κλείνοντας την ομιλία του, έστειλε σαφές πολιτικό μήνυμα για τις επόμενες κινήσεις του, λέγοντας ότι «τον Μάρτιο ήταν νωρίς, τον Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα». Πρόσθεσε ότι «η σπορά φύτρωσε και έρχεται η ώρα του θερισμού», επαναλαμβάνοντας ότι θα συγκροτηθεί η παράταξη που θα μπορέσει να επικρατήσει απέναντι στη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές.