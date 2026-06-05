Στη Βουλή η δικογραφία της μήνυσης κατά Φλωρίδη από Κωνσταντοπούλου για συκοφαντική δυσφήμιση

Στη Βουλή έφτασε δικογραφία κατά του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, μετά από μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατηγορώντας τον για συκοφαντική δυσφήμιση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του dikastiko.gr, αφορμή για να προχωρήσει η Ζωή Κωνσταντοπούλου σε αυτή την νομική κίνηση στάθηκαν δηλώσεις του κ. Φλωρίδη στην Ολομέλεια τον Ιούνιο του 2025, στο πλαίσιο της συζήτησης για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Ο υπουργός είχε ισχυριστεί ότι η Zωή Κωνσταντοπούλου είχε αναλάβει την υπεράσπιση βιαστή. Η δικογραφία διαβιβάστηκε στη κοινοβούλιο με βάση το άρθρο 86 του Συντάγματος περί ευθύνης υπουργών.