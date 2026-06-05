Μενού

Στη Βουλή η δικογραφία της μήνυσης κατά Φλωρίδη από Κωνσταντοπούλου για συκοφαντική δυσφήμιση

Η δικογραφία σε βάρος του Γιώργου Φλωρίδη μετά από μήνυση της Ζωής Κωνσταντοπούλου για συκοφαντική δυσφήμιση κατατέθηκε στη Βουλή.

Reader symbol
Newsroom
Κωνσταντοπούλου
Ζωή Κωνσταντοπούλου | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Στη Βουλή έφτασε δικογραφία κατά του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, μετά από μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας,  Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατηγορώντας τον για συκοφαντική δυσφήμιση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του dikastiko.gr, αφορμή για να προχωρήσει η Ζωή Κωνσταντοπούλου σε αυτή την νομική κίνηση στάθηκαν δηλώσεις του κ. Φλωρίδη στην Ολομέλεια τον Ιούνιο του 2025, στο πλαίσιο της συζήτησης για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Ο υπουργός είχε ισχυριστεί ότι η Zωή Κωνσταντοπούλου είχε αναλάβει την υπεράσπιση βιαστή. Η δικογραφία διαβιβάστηκε στη κοινοβούλιο με βάση το άρθρο 86 του Συντάγματος περί ευθύνης υπουργών.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ