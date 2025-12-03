Στη Βουλή η Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Συναντήθηκε με τον Νικήτα Κακλαμάνη

Στη Βουλή πραγματοποιεί επίσκεψη η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοΐλ, για την εθιμοτυπική συνάντηση με τον πρόεδρο, Νικήτα Κακλαμάνη.
Ο ίδιος, κατά την είσοδο της Γκίλφοΐλ στο κτίριο, τήν υποδέχθηκε προσφέροντας της ένα κόκκινο τριαντάφυλλο.
