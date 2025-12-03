Μενού

Στη Βουλή η Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Συναντήθηκε με τον Νικήτα Κακλαμάνη

Με τον Νικήτα Κακλαμάνη συναντήθηκε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Εθιμοτυπική επίσκεψη στο Κοινοβούλιο για την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Γκιλφόιλ Βουλή
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ στη Βουλή | In Time / Γιώργος Ζάχος
Στη Βουλή πραγματοποιεί επίσκεψη η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοΐλ, για την εθιμοτυπική συνάντηση με τον πρόεδρο, Νικήτα Κακλαμάνη.

Ο ίδιος, κατά την είσοδο της Γκίλφοΐλ στο κτίριο, τήν υποδέχθηκε προσφέροντας της ένα κόκκινο τριαντάφυλλο.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ στη Βουλή | In Time / Γιώργος Ζάχος
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ στη Βουλή | In Time / Γιώργος Ζάχος

