Στη Δικαιοσύνη η Περιφέρεια Αττικής για τη μεγάλη φωτιά στη Δυτική Αττική

Στη δικαστική διεκδίκηση ευθυνών για τη σφοδρή πυρκαγιά που ξέσπασε στις 31 Ιουλίου 2026 από τη Βοιωτία και προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε περιοχές της Δυτικής Αττικής προχωρά επίσημα η Περιφέρεια Αττικής. Ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς, ως νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα, κατέθεσε ενώπιον της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Θηβών δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Η νομική αυτή ενέργεια στρέφεται τόσο κατά των προσώπων που έχουν ήδη συλληφθεί όσο και κατά οποιουδήποτε άλλου υπευθύνου προκύψει από την εξέλιξη της προανάκρισης και της κύριας ανάκρισης.

Η Περιφέρεια Αττικής θεμελιώνει το έννομο συμφέρον της στο γεγονός ότι το καταστροφικό μέτωπο ξεπέρασε γρήγορα τα διοικητικά όρια της Βοιωτίας και επεκτάθηκε σε οικισμούς της Δυτικής Αττικής, όπως το Αλεποχώρι, το Πόρτο Γερμενό και τα Μέγαρα.

Κατά τη διάρκεια της πύρινης λαίλαπας απειλήθηκαν ανθρώπινες ζωές, σημειώθηκαν σοβαρές ζημιές σε ιδιωτικές περιουσίες και υποδομές, ενώ καταγράφηκε ανυπολόγιστη επιβάρυνση στο φυσικό περιβάλλον. Με την κατάθεση της δήλωσης, η Περιφέρεια εξασφαλίζει ενεργό ρόλο σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας, εκπροσωπούμενη θεσμικά από τη φάση των ανακριτικών πράξεων έως και τη διεξαγωγή της δίκης στο ακροατήριο.

Σε δηλώσεις του, ο Νίκος Χαρδαλιάς υπογράμμισε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών και του περιβάλλοντος αποτελεί αδιαπραγμάτευτη θεσμική υποχρέωση.

Όπως σημείωσε, πέρα από τα μέτρα πρόληψης, τον εξοπλισμό και την επιχειρησιακή ετοιμότητα, η Περιφέρεια επιλέγει να παρέμβει αποφασιστικά και στο δικαστικό πεδίο, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης απόδοση των ευθυνών.

Την ίδια ώρα, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η προανάκριση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), κατόπιν σχετικής παραγγελίας του αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών.

Η δικογραφία που σχηματίζεται αφορά βαρύτατα αδικήματα, μεταξύ των οποίων ο εμπρησμός δασών από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για ανθρώπους και βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, καθώς και ο εμπρησμός με ενδεχόμενο δόλο.

Επιπλέον, η εισαγγελική παραγγελία καλύπτει τη διερεύνηση πράξεων όπως η παρακώλυση λειτουργίας κοινωφελών υποδομών που προκάλεσε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η φθορά ξένης ιδιοκτησίας ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, καθώς και η σοβαρή ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος.