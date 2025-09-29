Στη δημοσιότητα το mail από τον Λευκό Οίκο: Το Μαξίμου απαντά αν είναι fake η φωτογραφία Μητσοτάκη - Τραμπ

Με το mail από τον Λευκό Οίκο, το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα, απάντησε το Μέγαρο Μαξίμου στην παραφιλολογία που έχει ξεσπάσει από το βράδυ της Κυριακής (29/9), αναφορικά με το αν είναι πραγματική ή προϊόν φωτομοντάζ, η φωτογραφία του ζεύγους Κυριάκου - Μαρέβας Μητσοτάκη με το προεδρικό ζεύγος της Αμερικής, Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, παρουσίασε την ηλεκτρονική αλληλογραφία με ημερομηνία 23 Σεπτεμβρίου, στην οποία επισυνάπτεται η σχετική φωτογραφία από τον Λευκό Οίκο και από τους σχετικούς συνεργάτες.

Στο print screen που δημοσιοποίησε το Μαξίμου έχει σβηστεί μέρος της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του αποστολέα για προφανείς λόγους.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι είναι αδιαμφισβήτητο ότι ο πρωθυπουργός συμμετείχε στη συγκεκριμένη δεξίωση και έκανε λόγο για κοπτοραπτική με στόχο «τη δημιουργία εντυπώσεων με χυδαία ψέματα». Παρέπεμψε δε όσους αμφισβητούν πως ο κ. Μητσοτάκης και η σύζυγος του φωτογραφήθηκαν με το ζεύγος Τραμπ να απευθυνθούν στο Λευκό Οίκο.

Ερωτηθείς εάν ο πρωθυπουργός με τη σύζυγό του, όπως και άλλοι ηγέτες, στήθηκαν στο πλευρό του προεδρικού ζεύγους των ΗΠΑ ή έβγαλαν μια φωτογραφία οι δυο τους και στη συνέχεια ο Λευκός Οίκος έφτιαξε τη φωτογραφία, ο κ. Μαρινάκης απάντησε:

«Ο πρωθυπουργός παρευρέθηκε στη συγκεκριμένη εκδήλωση, φαντάζομαι, είναι προφανές, θα φωτογραφήθηκε, όπως και οι υπόλοιποι ηγέτες, και μας εστάλη αυτή η φωτογραφία. Όποιος, λοιπόν, ισχυρίζεται ότι γίνει μοντάζ, γιατί ο ισχυρισμός είναι ότι είναι μονταζιέρα από εμάς, από το Μαξίμου, καλό είναι ν’ απευθυνθεί στους συνεργάτες του Προέδρου των ΗΠΑ και αν θέλει, εκείνοι, δεν ξέρω, μπορεί να πάρουν περισσότερο στην πλάκα αυτόν τον ισχυρισμό, να πει ότι έχει γίνει μοντάζ. Αλλά, το να κάθομαι εγώ να απαντάω τι συνέβη με μια φωτογραφία η οποία εστάλη από τις ΗΠΑ, αντιλαμβάνεστε ότι είναι εκτός των αρμοδιοτήτων και των δικών μου και της κυβέρνησης».

Το εισερχόμενο email από το Λευκό Οίκο:

Mail | ΝΔ



