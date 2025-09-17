Στη Λήμνο την Πέμπτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου,θα μεταβεί στη Λήμνο.
Ο πρωθυπουργός το πρωί θα επισκεφθεί την Ατσική, το οινοποιείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Λήμνου «Η Ένωση» και το Αρχαιολογικό Μουσείο Λήμνου, ενώ στις 12.00 θα συναντηθεί με πολίτες στη Μύρινα.
Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κώστα Μουτζούρη και τη Δήμαρχο Λήμνου Ελεονώρα Γεώργα.
