Στη Μονή Σινά ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Ισχυρό μήνυμα για τη διατήρηση του λατρευτικού χαρακτήρα της

Στο Σινά ταξιδεύει σήμερα ο Πρωθυπουργός προκειμένου να παραστεί στις 12 το μεσημέρι στην τελετή ενθρόνισης του νέου Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Σινά, νέου Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ κ. Συμεών.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές η παρουσία του Πρωθυπουργού στην τελετή ενθρόνισης του κυρίου Συμεών εκπέμπει ισχυρό μήνυμα για τη διατήρηση του επί αιώνες αναλλοίωτου λατρευτικού χαρακτήρα της Μονής ως φάρου Ορθοδοξίας με παγκόσμια ακτινοβολία.

Η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ιστορική Μονή έρχεται μετά την πρόσφατη ανακοίνωση του ίδιου από τη Βουλή ότι μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου υπάρχει προκαταρκτική κοινή κατανόηση για την οριστική ρύθμιση του ζητήματος της Μονής, διασφαλίζοντας στο διηνεκές αναλλοίωτο τον χαρακτήρα της, απαγορεύοντας οποιαδήποτε μετατροπή της Μονής, όπως και των υπόλοιπων λατρευτικών χώρων και με μέριμνα για την παραμονή των μοναχών.

Όπως είχε πει ο ίδιος με το σχέδιο αυτό δεν διασφαλίζεται απλώς η συνέχεια της Μονής Σινά, αλλά πλέον το Σινά καθίσταται ένα από τα επίκεντρα της Ορθοδοξίας, με την ελληνική πολιτεία να είναι παρούσα, εμπράκτως παρούσα, σε μία περιοχή μεγάλης αξίας για τον απανταχού Ελληνισμό.

Ο Πρωθυπουργός είχε τονίσει τότε ότι αυτονόητα τον τελευταίο λόγο θα έχει η Ιερά Σιναϊτική Αδελφότητα. Ο ίδιος μάλιστα θα συναντηθεί σήμερα με τη Σιναϊτική αδελφότητα, ώστε να περιγράψει τις βασικές πτυχές της κατ’ αρχήν συνεννόησης που υπάρχει μεταξύ Αθήνας- Καΐρου στην κατεύθυνση διασφάλισης της συνέχειας και του χαρακτήρα της Ιεράς Μονής.

Ο κ. Μητσοτάκης θα έχει επίσης επαφές με τον Αρχιεπίσκοπο Συμεών και τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλο. Με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι, ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να βρεθεί την περασμένη εβδομάδα στις Βρυξέλλες κατά το δείπνο Ε.Ε – Αιγύπτου όπου ο κ. Σίσι είχε εξάρει το ρόλο της Ελλάδας στην αναβάθμιση των σχέσεων της Αιγύπτου με την Ευρώπη.

Μετά από μία περίοδο που δοκίμασε τις ελληνοαιγυπτιακές σχέσεις με φόντο τη Μονή Σινά, στο πλαίσιο της προσήλωσης στη στρατηγικά ισχυρή σχέση Ελλάδας – Αιγύπτου, ο Πρωθυπουργός ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του Προέδρου της Αιγύπτου να παραστεί αύριο στα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου στην Γκίζα.