Στη Νέα Υόρκη σήμερα ο Μητσοτάκης: Στόχος η διατήρηση των «ήρεμων νερών» στη συνάντηση με Ερντογάν

Για μία εβδομάδα γεμάτη σημαντικές συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επενδυτές, επικεφαλής διεθνών κολοσσών και ομογενειακές οργανώσεις ετοιμάζεται ο Πρωθυπουργός από σήμερα (22/09) οπότε και μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη για την 80η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Η ομιλία του ενώπιον του ΟΗΕ έχει προγραμματιστεί για το βράδυ ώρα Ελλάδος της προσεχούς Παρασκευής (26/09). Εκεί σύμφωνα με συνεργάτες του ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναφερθεί στο ρευστό διεθνές και περιφερειακό γεωπολιτικό περιβάλλον, στη θέση της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας μέσα σε αυτό, καθώς και στις προκλήσεις και τους κινδύνους από την Ουκρανία μέχρι τη Μέση Ανατολή.

Τα βλέμματα βεβαίως στέφονται στη συνάντηση που θα έχει αύριο (23/09) με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καθώς με φόντο το επιβαρυμένο κλίμα του τελευταίου διαστήματος από τις αντιδράσεις της Άγκυρας στις κινήσεις άσκησης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας καθίσταται σε κρίσιμο crash test για τη διατήρηση των λεγόμενων «ήρεμων νερών» στο Αιγαίο.

Και κυβερνητικά στελέχη εξάλλου αναγνωρίζουν ότι τους τελευταίους μήνες το κλίμα εξομάλυνσης έχει σκιές, γεγονός που καταδεικνύει και η διαρκής καθυστέρηση υλοποίησης του νέου Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας στην Άγκυρα που προγραμματιζόταν αρχικώς για τον περασμένο Ιανουάριο. Η αμοιβαία διάθεση για το σημερινό τετ α τετ, ωστόσο, παρά τα ασφυκτικά προγράμματα αμφότερων και δη του Τούρκου Προέδρου, γεννά προσδοκίες για συνέχιση του διαλόγου παρά τις διαφωνίες.

Στόχος του πρωθυπουργού η διατήρηση των «ήρεμων νερών»

Αυτός είναι και ο στόχος του Πρωθυπουργού, η διατήρηση των ήρεμων νερών και των ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας. Ο ίδιος, βεβαίως φρόντισε λίγο πριν την αναχώρησή του για τη Νέα Υόρκη να καταστήσει σαφές ότι οι εθνικές κόκκινες γραμμές παραμένουν απαράβατες και ότι η Ελλάδα θα επιμείνει στην άσκηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων στην πράξη. Εξ ού και στην καθιερωμένη ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου έκανε ειδική μνεία στην έναρξη της διαδικασίας για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης (σ.σ. της Τρίπολης) «καρφώνοντας» εμμέσως την προσπάθεια της Τουρκίας μέσω της επιρροής της στο «στρατόπεδο» Χαφτάρ να νομιμοποιήσει το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο που παραμένει αγκάθι μεταξύ των δύο χωρών.

«Ο δρόμος προς την ευρύτερη περιφερειακή σταθερότητα περνάει μέσα από συμφωνίες γνήσια γειτονικών χωρών, με βάση το Διεθνές Δίκαιο, και όχι από αυθαίρετα και ανυπόστατα μνημόνια», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την αναφορά του στην προώθηση της αγοράς της 4ης υπερσύγχρονης φρεγάτας Belharra «Θεμιστοκλής» και την κατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας στη Βουλή, έστειλε μηνύματα τόσο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού όπου θα λάβει χώρα η συνάντησή του με τον Ταγίπ Ερντογάν – για την αποφασιστικότητά του περί συνέχισης ενίσχυσης της αμυντικής θωράκισης της χώρας, αλλά και εντός συνόρων αποκρούοντας την κριτική της αντιπολίτευσης ένθεν κακείθεν για ενδοτικότητα ή για εξοπλιστικές σπατάλες.

«Η άμυνα είναι και πυλώνας ευημερίας» τόνισε και πρόσθεσε πως «χωρίς ασφάλεια δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις ούτε για να αναπτυχθεί η οικονομία, ούτε για να σφυρηλατηθεί η κοινωνική συνοχή. Και αντιστοίχως, μόνο με ανθεκτικά δημόσια ταμεία και με δημοσιονομική ευρωστία μπορούμε να έχουμε αποτελεσματική εθνική θωράκιση».