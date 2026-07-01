Το στίγμα της στρατηγικής της ΝΔ από τον Μητσοτάκη: Το μήνυμα «πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά»

Έχοντας βάλει φρένο στα σενάρια για πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο μέσω του οδικού χάρτη με τις προτεραιότητες για το δεύτερο εξάμηνο του 2026, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε στο χθεσινό (30/06) Υπουργικό Συμβούλιο το μήνυμα «πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά». Και τονίζοντας ότι «τα προβλήματα δεν πάνε διακοπές» έδωσε εντολή σε όλους να πατήσουν γκάζι για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Ο ίδιος άλλωστε κατά πληροφορίες, στοχεύει σε ψήφιση νομοσχεδίων μέχρι το Μάρτιο του 2027, ώστε κανείς να μην αφήσει κάτω τα μολύβια.

Σε πρώτο πλάνο για την κυβέρνηση πάντως βρίσκεται η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η οποία παραμένει το νούμερο ένα πρόβλημα των ελληνικών νοικοκυριών. Ενδεικτική είναι και η δημοσκόπηση της MARC για τον ΑΝΤ1, στην οποία η ﻿ακρίβεια και πληθωρισμός αποτελούν τις βασικές πηγές ανησυχίας του 73,8% των ερωτηθέντων. Στα μεγάλα στοιχήματα για την κυβέρνηση μέχρι τις εκλογές είναι οι υποδομές με την ολοκλήρωση και παράδοση μεγάλων έργων, η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων με απτό αποτύπωμα στην καθημερινότητα όπως η απορρόφηση των Πολεοδομιών από το Κτηματολόγιο, η απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και η ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης του ΟΠΕΚΕΠΕ ώστε τα χρήματα να πηγαίνουν στους έντιμους αγρότες.

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Το στίγμα της στρατηγικής της ΝΔ

Επιβεβαιώνοντας στην ουσία ότι βασικό πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης στο δρόμο προς τις εκλογές θα είναι η οικονομία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το στίγμα της στρατηγικής της ΝΔ. «Την ώρα που οι αντίπαλοί μας ασχολούνται με τις αντιφάσεις των κομμάτων τους, το δικό μας καθήκον είναι να στραφούμε στην κοινωνία και βέβαια σε κάθε ευκαιρία να απαντάμε σε υπερφίαλες, έωλες, ανυπόστατες εξαγγελίες», σημείωσε χαρακτηριστικά. Κάρφωσε, δε, μέσω Ταλλεϋράνδου εμμέσως τον Αλέξη Τσίπρα το κόμμα του οποίου εμφανίζεται δεύτερο στις δημοσκοπήσεις, σχολιάζοντας αιχμηρά ότι «δεν έμαθαν τίποτα και δεν ξέχασαν τίποτα».

Η κυβέρνηση επιδιώκει να εκπέμψει το μήνυμα της διαρκούς μάχης με την ακρίβεια. Εξ ού και ο Πρωθυπουργός επανέφερε τη συμφωνία με τα σουπερ μάρκετ και τη βιομηχανία τροφίμων για δίμηνο πάγωμα των τιμών και περαιτέρω μείωσή τους από το Σεπτέμβριο, προειδοποιώντας παράλληλα για την άμεση μετακύλιση της μείωσης των διεθνών τιμών αργού πετρελαίου στην αντλία για βενζίνη και diesel υπό τη δαμόκλειο σπάθη των ελέγχων.

Στο Μέγαρο Μαξίμου δίνουν επίσης μεγάλη βαρύτητα στον μετασχηματισμό του ΟΠΕΚΕΠΕ, αφενός ως απόδειξη της αποφασιστικότητας της κυβέρνησης για σύγκρουση με το «βαθύ κράτος» αφετέρου ως δείγμα της βούλησής της να μετατρέπει διαχρονικές παθογένειες σε ευκαιρίες για μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Σύμφωνα με το κυβερνητικό επιτελείο η μετάβαση του Οργανισμού στην ΑΑΔΕ αποδίδει ήδη καρπούς. Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι οι πληρωμές σε αγρότες και κτηνοτρόφους υπερέβησαν τον αρχικό σχεδιασμό κατά 100 εκατομμύρια ευρώ, ενώ από την αρχή του έτους έχουν διατεθεί συνολικά πάνω από 1 δις ευρώ. Παράλληλα, όσοι παρανόμησαν λογοδοτούν στη Δικαιοσύνη. Περίπου 2.900 υποθέσεις βρίσκονται υπό διερεύνηση, έχουν ασκηθεί περισσότερες από 1.150 διώξεις και έχουν εξαρθρωθεί πέντε εγκληματικές οργανώσεις που συνδέονται με παράνομες επιδοτήσεις.

Η στρατηγική αυτή οδηγεί στη ΔΕΘ όπου στόχος του Πρωθυπουργού είναι στο πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει «να μπορούν όλες οι κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες να δουν τον εαυτό τους». Πυρήνας του σχεδιασμού είναι η επιστροφή στην κοινωνία και του τελευταίου ευρώ της ανάπτυξης της οικονομίας, πάντα όμως εντός των δημοσιονομικών ορίων ώστε να μην κινδυνεύσει η δημοσιονομική ισορροπία και μπει η χώρα σε περιπέτειες. Στόχος είναι σε κάθε περίπτωση πάνω από την κάλπη οι πολίτες να κρίνουν συνολικά την κυβέρνηση και να συγκρίνουν χειροπιαστά αποτελέσματα και όχι απλές υποσχέσεις.

