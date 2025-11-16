Στην Αθήνα βρίσκεται ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι για συναντήσεις με την ελληνική ηγεσία και τις υπογραφές της συμφωνίας φυσικού αερίου από την Ελλάδα στην Ουκρανία.

Το αεροσκάφος του προέδρου της Ουκρανίας προσγειώθηκε στο «Ελ. Βενιζέλος» λίγο πριν τις 12:30, με το άγημα της Πολεμικής Αεροπορίας να απευθύνει τιμές. Στο σημείο είχε στρωθεί και κόκκινο χαλί.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης υποδέχθηκε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο αεροδρόμιο. Οι δυο τους είχαν μια σύντομη συνομιλία.

Λίγο μετά τις 13:00, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είδε τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα να τον υποδέχεται στην πόρτα του Προεδρικού Μεγάρου. Οι δυο τους είχαν θερμή χειραψία αλλά και σύντομη συνομιλία, ενώ στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στο εσωτερικό του Προεδρικού Μεγάρου.

Στο εσωτερικό βρίσκονται, μεταξύ άλλων, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης αλλά και μέλη της πρεσβείας της Ουκρανίας στην Ελλάδα.

Τασούλας: «Η επίσκεψη είναι σημαντική για την Ουκρανία και για τον κόσμο όλο»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας τόνισε στον χαιρετισμό του ότι η Ελλάδα, από την πρώτη στιγμή της απρόκλητης εισβολής, τάχθηκε στο πλευρό της Ουκρανίας για να αντιμετωπίσει και να προστατεύσει την εδαφική κυριαρχία, την ελευθερία και την ειρήνη.



«Γι' αυτό και η βοήθειά μας αυτά τα περίπου 4 χρόνια εξελίχθηκε σε όλα τα επίπεδα, το οικονομικό, το πολιτικό, το ενεργειακό, το ανθρωπιστικό».

«Η στάση μας αυτή υπαγορεύτηκε από την προσήλωσή μας στον Χάρτη των ΗΕ, την αφοσίωσή μας στο διεθνές δίκαιο, που στην περίπτωση της ρωσικής εισβολής παραβιάστηκαν βάναυσα».



Ο κ. Τασούλας ανέφερε ότι η στάση μας υπαγορεύτηκε και από το τραύμα της Κύπρου, από το γεγονός της εισβολής της Τουρκίας. Αυτή η περίπτωση υπαγορεύει τη στάση μας στη ρωσική εισβολή, γιατί είναι ταυτόσημες περιπτώσεις. Και όταν στο διεθνές δίκαιο τίθενται θέματα αρχών και αξιών, παραμερίζονται οι άλλες σχέσεις. Η Ελλάδα διατηρούσε σχέσεις με τη Ρωσία, αλλά πλέον, η στάση μας δεν θα μπορούσε να είναι άλλη.

«Καλωσορίζοντας εσάς και τους αξιότιμους συνεργάτες σας, ήθελα να δώσω τη διαβεβαίωση ότι η Αθήνα θα συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειές σας για κατάπαυση πυρός, που θα οδηγήσει σε δίκαιη και διαρκή ειρήνη, ώστε αυτή η περιπέτεια του λαού σας να λάβει τέλος. Και βεβαίως να σας υπογραμμίσω ότι η Ελλάδα είναι στήριγμα της Ουκρανίας στην προσπάθεια να ενταχθεί στην ΕΕ υπό τους όρους της αιρεσιμότητας, αλλά και στην ανοικοδόμηση της χώρας».

Ζελένσκι: «Ευγνωμονώ τον ελληνικό λαό για την ακλόνητη στάση και αλληλεγγύη στους δύσκολους καιρούς»

Στην αντιφώνησή του, ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε για τη θερμή υποδοχή. «Η Ουκρανία και εκ μέρους της Ουκρανίας ευγνωμονώ τον ελληνικό λαό για την ακλόνητη στάση και αλληλεγγύη στους δύσκολους καιρούς. Η Ελλάδα βρίσκεται στο πλευρό της Ουκρανίας και την ευχαριστούμε πολύ».



Επίσης, ευχαρίστησε και τη στήριξη στην ευρωπαϊκή πορεία της Ουκρανίας. «Είμαστε ευγνώμονες που βρίσκεστε και σε αυτόν τον τομέα δίπλα μας και μας στηρίζετε».



«Έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις. Τα χτυπήματα με drone και πυραύλους είναι καθημερινά. Ευχαριστούμε για τη στήριξη αλλά και τη στήριξη στον ενεργειακό τομέα. Εδώ και μήνες είχαμε συνεργασία στον ενεργειακό τομέα».

Ο κ. Τασούλας ευχαρίστησε τον κ. Ζελένσκι για την αναγνώριση της στήριξης στην Ελλάδα. «Σαν σήμερα πριν 42 χρόνια ανακηρύχθηκε το αποσχιστικό ψευδοκράτος της Βόρειας Κύπρου που έχει την αποδοκιμασία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και όλης της διεθνούς κοινότητας», ανέφερε.

Ως εκ τούτου, τόνισε, «ο επιθετικός αναθεωρητισμός, η ένοπλη βία, η παραβίαση του διεθνούς δικαίου είναι κάτι που η Ελλάδα δεν μπορεί να δεχθεί».

Συμφωνία για την ενέργεια

Η ενέργεια βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας συμφωνίας μεταξύ Κιέβου - Αθήνας. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας τόνισε στον Κωνσταντίνο Τασούλα ότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος για τη χώρα, σε μια περίοδο που τα πλήγματα της Ρωσίας με drone και πυραύλους είναι καθημερινά.

Ευχαριστώντας για τη στήριξη στον πολιτικό και τον ενεργειακό τομέα, ο κ. Ζελένσκι σημείωσε ότι η συμφωνία στην ενέργεια έρχεται μετά από μήνες διαπραγματεύσεων και σημείωσε ότι τα σχέδια θα αφορούν στην ενεργειακή ασφάλεια της Ουκρανίας.

Οι δύο χώρες αναβαθμίζουν τη σχέση τους, ενώ το 2023, στην πρώτη επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου, Κυριάκος Μητσοτάκης και Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέγραψαν συμφωνία για την ασφάλεια.

Ο κ. Ζελένσκι, ζήτησε την αρωγή των Ελλήνων για να επιστρέψουν τα απαχθέντα Ουκρανόπουλα από την Ρωσία στο σπίτι τους.

O Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου στις 13.45 τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Θα ακολουθήσουν συνάντηση των δύο ηγετών, δηλώσεις στον Τύπο και διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπειών των δύο πλευρών.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας επισκέπτεται δεύτερη φορά τη χώρα μας από την έναρξη του πολέμου, πραγματοποιώντας, όπως αναφέρεται, επίσκεψη εργασίας. Τον Αύγουστο του 2023, είχε επισκεφθεί εκ νέου την Αθήνα.

Συνάντηση θα έχει και με τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.

Η συμφωνία για το φυσικό αέριο

«Συνάπτουμε συμφωνία με την Ελλάδα στον τομέα της ενέργειας με στόχο τη μεγιστοποίηση των επιλογών για τον εφοδιασμό της Ουκρανίας με φυσικό αέριο, τόσο για τον φετινό χειμώνα όσο και στρατηγικά για το μακροπρόθεσμο μέλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προαναγγέλοντας τη συμφωνία της Ελλάδας με την Ουκρανία στον τομέα της ενέργειας.

«Οι συμφωνίες με διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, από τη Νορβηγία έως την Ελλάδα, θα εξασφαλίσουν τις εγγυήσεις του εφοδιασμού της χώρας μας με φυσικό αέριο. Ευχαριστώ όλους τους εταίρους που μας βοηθούν», πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Η Ελλάδα μπορεί να δώσει ενέργεια στην Ουκρανία μέσω του κάθετου διαδρόμου, ιδιαίτερα μετά την ελληνοαμερικανική συμφωνία για προμήθεια αμερικανικού LNG. Μια συμφωνία μεταξύ Αθήνας και Κιέβου μπορεί να δώσει στη χώρα μας και γεωπολιτικό ρόλο στη διανομή ενέργειας προς Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Η επίσκεψη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουκρανία ενισχύει τις ενεργειακές της συμμαχίες με την Ευρώπη, ενώ η Ελλάδα αναδεικνύεται σε κομβικό κόμβο για τη μεταφορά LNG στη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ουκρανός πρόεδρος ανέκαθεν ήταν θερμός υποστηρικτής της ευρωπαϊκής απεξάρτησης από τη ρωσική ενέργεια και η παρουσία του εδώ στην Αθήνα ουσιαστικά θα αναβαθμίσει και θα αναδείξει τον σημαντικό ρόλο που έχει να παίξει η Ελλάδα σε αυτή την νέα ενεργειακή πραγματικότητα που διαμορφώνεται στην Ευρώπη, με τη στήριξη βεβαίως και της Ουάσινγκτον.