Στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη της ΕΕ για την Ουκρανία θα συμμετέχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Στην έκτακτη ενημέρωση των ηγετών της ΕΕ για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία θα συμμετάσχει μέσω τηλεδιάσκεψης στις 11:30 το πρωί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από το γραφείο Tύπυυ του πρωθυπουργού.

Την ίδια ώρα, με ανοιχτό το ερώτημα αν το τελεσίγραφο που έθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προκειμένου να υπογράψει το αμφιλεγόμενο σχέδιο ειρήνης των 28 σημείων μέχρι την αργία των Ευχαριστιών την Πέμπτη, αξιωματούχοι από τις ΗΠΑ και την Ουκρανία συζητούν το ενδεχόμενο επίσκεψης του Ουκρανού Προέδρου στην Ουάσινγκτον ακόμη και μέσα στην εβδομάδα. Αυτό, καθώς οι συνομιλίες που πραγματοποιούνται στη Γενεύη οδηγούν σε μια «επικαιροποιημένη και εξειδικευμένη» εκδοχή του ειρηνευτικού πλαισίου.

Ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας με τους Ευρωπαίους

Ταυτόχρονα, η ευρωπαϊκή αντιπρόταση αποκλείει ουσιαστικά τη δυνατότητα παραχώρησης εδαφών, ζητώντας από το Κίεβο να προχωρήσει σε εκλογές το συντομότερο δυνατό, ενώ επισημαίνει την ανάγκη για εγγυήσεις ασφαλείας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, όπως αναφέρει το Reuters.

Πολλά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι έχουν δει ένα εναλλακτικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου, το οποίο επεξεργάστηκαν οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας, με επικεφαλής το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Γερμανία.

Απευθυνόμενος στο έθνος την Παρασκευή, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία «βρίσκεται αντιμέτωπη με μια εξαιρετικά δύσκολη επιλογή: είτε να χάσει την αξιοπρέπειά της, είτε να ρισκάρει να χάσει έναν βασικό εταίρο, όπως οι ΗΠΑ», προσθέτοντας ότι «πρόκειται για μια από τις πιο δύσκολες στιγμές στην ιστορία της χώρας».