Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, αποκάλυψε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα επισκεφτεί την Ελλάδα μέσα στο 2026, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η Γκιλφόιλ επισκέφτηκε το Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και εκεί οι δημοσιογράφοι προχώρησαν σε διάφορες ερωτήσεις, με την ίδια να αποκαλύπτει την επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ στη χώρα μας το 2026.

Κυβερνητικές πηγές πάντως έλεγαν ότι σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί η είδηση, θα υπάρξει σχετική ενημέρωση.

Παράλληλα, πάντα σύμφωνα με την ΕΡΤ, η πρέσβης ανέφερε ότι στις αρχές Ιουλίου θα έρθει στην Αθήνα ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος θα συνδυάσει την επίσκεψή του με τη συμμετοχή του στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.

Ενδεχομένως ο Ντόναλντ Τραμπ να πραγματοποιήσει επίσκεψη μαζί με τον Χέγκσεθ, χωρίς αυτό να είναι οριστικό μέχρι τώρα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο λόγος της επίσκεψης του Τραμπ είναι η συμπλήρωση 250 χρόνων από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ, με τον πρόεδρος να θέλει να συνδυάσει το γεγονός αυτό με μία επίσκεψη στη χώρα που γέννησε τη Δημοκρατία.