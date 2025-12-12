Στην Επιτροπή Δεοντολογίας η Κωνσταντοπούλου: Καταγγελίες για ύβρεις και σεξιστικά σχόλια

Την παραπομπή της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά προανήγγειλε ο πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Α. Νικολακόπουλος.

Όπως δήλωσε, θα θέσει το ζήτημα στα μέλη της επιτροπής, επικαλούμενος τις «συνεχείς διακοπές» της κ. Κωνσταντοπούλου προς σχεδόν όλους τους συναδέλφους.

Ο εισηγητής της ΝΔ, Μ. Λαζαρίδης, χαρακτήρισε «απαράδεκτες και καταδικαστέες» τις συμπεριφορές της, αναφέροντας:

Σεξιστική επίθεση προς την αντιπρόεδρο της επιτροπής, Μ. Συρεγγέλα, με τη φράση «σιγά να μη σκίσεις κανένα καλσόν», καθώς και τηλεοπτική δήλωση στο κανάλι Κόντρα ότι «συνδέεται με κακοποιά στοιχεία», κάτι που –όπως είπε– θα κληθεί να αποδείξει στα δικαστήρια.

Φραστική επίθεση στον ίδιο και στον βουλευτή Φ. Φόρτωμα, σε διάδρομο της Βουλής, αποκαλώντας τους «γυμνοσάλιαγκα» και «βρωμιάρη».

Απειλητικά e‑mails προς όλα τα μέλη της ΝΔ στην επιτροπή, με εκφράσεις όπως «σου εύχομαι να πληρωθείς με το ίδιο νόμισμα» και «εύχομαι να σου κόψουν το λαρύγγι». Ο κ. Λαζαρίδης τόνισε ότι τα μηνύματα θα σταλούν στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και κατέστησε υπεύθυνη την κ. Κωνσταντοπούλου «για ό,τι μπορεί να συμβεί».

Παρουσία συνεργατών της κ. Κωνσταντοπούλου έξω από την αίθουσα της επιτροπής, οι οποίοι –σύμφωνα με τον ίδιο– παρακολουθούσαν τις συνομιλίες των βουλευτών.

«Δεν θα δεχτούμε ξανά εκφράσεις όπως "γκάνγκστερ"», κατέληξε ο κ. Λαζαρίδης. Ο Φ. Φόρτωμας μίλησε επίσης για «απαράδεκτα γεγονότα», προσθέτοντας ότι «ο φασισμός δεν είναι μόνο μαύρος, είναι και κόκκινος».

Από την πλευρά της Πλεύσης Ελευθερίας, ο βουλευτής Αλ. Καζαμίας αντέτεινε ότι το βασικό ζήτημα είναι η απειλή του μάρτυρα Ξυλούρη προς την κ. Κωνσταντοπούλου ότι «θα την σκοτώσει», χωρίς να υπάρξει μέριμνα για την προσαγωγή του στον εισαγγελέα.

Κατήγγειλε επίσης φραστικές επιθέσεις που δέχθηκαν ο ίδιος και η πρόεδρος του κόμματος, ενώ χαρακτήρισε «σεξιστική» φράση του κ. Κυριαζίδη προς την κ. Κωνσταντοπούλου. Για τα απειλητικά μηνύματα προς βουλευτές της ΝΔ, σημείωσε ότι «είναι απαράδεκτα αλλά δεν έχουν καμία σχέση με εμάς».

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μ. Αποστολάκη, έκανε λόγο για «συμψηφισμό ακραίων επιθέσεων και απρέπειας». Ο Β. Κόκκαλης (ΣΥΡΙΖΑ) σχολίασε ότι «δικαιολογημένα οι πολίτες γυρνούν την πλάτη στους πολιτικούς βλέποντας τέτοιες συμπεριφορές». Η Δ. Μανωλάκου (ΚΚΕ) χαρακτήρισε «προκλητικό και απαράδεκτο» τον όρο «κόκκινος φασισμός», ζητώντας να ανακληθεί.

Τέλος, ο Ν. Ηλιόπουλος (Νέα Αριστερά) δήλωσε ότι δεν θα συμμετάσχει σε μια διαδικασία που «υποβαθμίζει την επιτροπή σε ατέλειωτο καβγά».