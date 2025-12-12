Στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ σήμερα ο Μητσοτάκης

Με τον «αέρα» της ομόφωνης εκλογής του Κυριάκου Πιερρακάκη στο αξίωμα του Προέδρου του Eurogroup και ό,τι αυτή σηματοδοτεί για την Ελλάδα και την ασκούμενη κυβερνητική πολιτική, το αποτύπωμα για την τσέπη των πολιτών από τον κρατικό προϋπολογισμό η συζήτηση του οποίου ξεκινάει σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής, αλλά και τη «σκιά» των αγροτικών μπλόκων που εγείρουν γκρίνιες και στο εσωτερικό της παράταξης, προσέρχεται ο Πρωθυπουργός στη σημερινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ στις 12 το μεσημέρι.

Σε μια συγκυρία κατά την οποία η κυβέρνηση δέχεται ασφυκτική πίεση από τις κινητοποιήσεις αγροτών και κτηνοτρόφων, ο Πρωθυπουργός σύμφωνα με συνεργάτες του, θα ξεκινήσει την ομιλία του με τους υψηλούς συμβολισμούς της τεράστιας – όπως χαρακτηρίζεται – επιτυχίας της πρώτης εκλογής Έλληνα Υπουργού Οικονομικών στο Eurogroup, μιλώντας για «ψήφο εμπιστοσύνης της Ευρώπης» στον ίδιο και την πολιτική που ακολουθεί από το 2019 μέχρι σήμερα.

Ήδη από χθες εξάλλου ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για στιγμή υπερηφάνειας, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη αυτή ως «την πιο εμφατική αναγνώριση της θετικής πορείας της πατρίδας μας», δικαίωση των θυσιών του ελληνικού λαού, «τεκμήριο ότι η χώρα μας βαδίζει με σιγουριά όλο και πιο μπροστά» και ένα «ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας και εθνικής ανάτασης ότι τα καλύτερα έρχονται».

«Ανάκτηση της αξιοπιστίας της Ελλάδας»

Με δεδομένο, δε, ότι η εθνική αυτή επιτυχία δεν ήρθε τυχαία, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να την αναδείξει ως αποτέλεσμα της ανάκτησης της αξιοπιστίας της Ελλάδας την τελευταία 6ετία επί διακυβέρνησης της ΝΔ χάρη και στη δημοσιονομική συνέπεια που έχει επιδείξει, αλλάζοντας σελίδα από την εποχή της παρολίγον χρεοκοπίας σε ένα success story που αναγνωρίζεται διεθνώς.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Πρωθυπουργός θα δώσει μία συνολική εικόνα για τον προσανατολισμό του νέου προϋπολογισμού για το 2026, ώστε να δώσει τη συνέχεια το λόγο στον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά οι οποίοι θα περιγράψουν αναλυτικότερα τα μέτρα που περιλαμβάνει.

Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να εστιάσει στο τρίπτυχο «ρεαλιστικός – κοινωνικός – μεταρρυθμιστικός» επιδιώκοντας να υπογραμμίσει το αναπτυξιακό πρόσημο του προϋπολογισμού και δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση του εισοδήματος εκατομμύριων πολιτών μέσω της φορολογικής μεταρρύθμισης που εξήγγειλε από το βήμα της ΔΕΘ με επίκεντρο την ανακούφιση πρωτίστως της μεσαίας τάξης, των νέων, της οικογένειας και της περιφέρειας.

Όπως μεταδίδουν οι συνεργάτες του, ο Πρωθυπουργός θα καλέσει τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να μεταδώσουν το μήνυμα του προϋπολογισμού στις εκλογικές τους περιφέρειες «ως γέφυρα από μια εξαετή πολιτική στο 2026 με πρώτο σταθμό το 2027, αλλά με ορίζοντα το 2030». Και στον απόηχο της «γαλάζιας» γκρίνιας που καταγράφηκε κατά την προχθεσινή ενημέρωση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης στα γραφεία του κόμματος στην Πειραιώς, θα παραινέσει τους βουλευτές της ΝΔ «να μην είναι μόνο ιμάντες μεταφοράς του κλίματος των περιφερειών τους προς το κέντρο, αλλά και εισηγητές των θεμάτων της κεντρικής κυβέρνησης προς την περιφέρεια» ώστε να μη χάνονται στη μετάφραση τα αποτελέσματα και τα οφέλη της υλοποίησης του κυβερνητικού έργου.

Η ομιλία του εξάλλου θα έχει ειδική αναφορά στο αγροτικό εν μέσω των μπλόκων. Κατά πληροφορίες, θα επαναλάβει την πρόσκληση για συντεταγμένο διάλογο με μία Συντονιστική Επιτροπή εκπροσώπησης του συνόλου των διαμαρτυρόμενων και με συγκεκριμένα αιτήματα, ενόψει και της αυριανής πανελλαδικής συνδιάσκεψης στη Νίκαια. Θα τονίσει τη βούληση του ίδιου και της κυβέρνησης γα την εξεύρεση λύσεων, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι η λεγόμενη τεχνική λύση είναι αδιαπραγμάτευτα εκτός συζήτησης καθώς ενέχει κινδύνους επιβολής νέων προστίμων στη χώρα και διακοπής των επιδοτήσεων από την Ε.Ε.

Διάλογος χωρίς «τυφλές και ακραίες διαμαρτυρίες»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιμείνει στο διάλογο χωρίς «τυφλές και ακραίες διαμαρτυρίες» που ταλαιπωρούν άλλες κοινωνικές ομάδες και θα παραθέσει μία σειρά από πρωτοβουλίες που έχουν ήδη ληφθεί και αποδεικνύουν την έμπρακτη στήριξη του πρωτογενούς τομέα από την κυβέρνηση, αλλά και ορισμένα μέτρα που προωθήθηκαν μόλις το τελευταίο 24ωρο (παράταση στην καταβολή της ειδικής εισφοράς του ΕΛΓΑ, αύξηση κατά 50% στην αποζημίωση για τις ζωοτροφές στους αιγοπροβατοτρόφους που επλήγησαν από την ευλογιά, οδηγός για διορθώσεις και ενστάσεις για όσους έλαβαν μικρότερη επιδότηση) ως δείγματα γραφής των ειλικρινών προθέσεων και της ουσιαστικής μέριμνας της κυβέρνησης για μια όσο το δυνατόν πιο ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς.

Η προσδοκία είναι ότι η αυριανή νέα συνάντηση των αγροτοκτηνοτρόφων της Κρήτης με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τεχνικούς συμβούλους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνέχεια της χθεσινής με τους κυρίους Χατζηδάκη και Τσιάρα, όπου θα τεθούν επί τάπητος μία σειρά ζητήματα για την τιμή του γάλακτος, το κόστος παραγωγής, το ψηφιακό δελτίο αποστολής και την επιστροφή ΕΦΚ για το αγροτικό πετρέλαιο σε όσους παράγουν σε θερμοκήπια, μπορεί να λειτουργήσει κατευναστικά και με το αποτέλεσμά της να δώσει ένα σήμα προς τα υπόλοιπα μπλόκα. Ότι το «κλειδί» για τις λύσεις είναι ο διάλογος.

Μετά το πέρας της συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ο Πρωθυπουργός θα συναντήσει στο γραφείο του στη Βουλή τους νέους Προέδρους των ΔΕΕΠ, καθώς το Σαββατοκύριακο θα πραγματοποιηθεί στο ΟΑΚΑ η Σύνοδος των Προέδρων ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ από όλη την Ελλάδα, μια κλειστή ενημερωτική συνάντηση για οργανωτικά ζητήματα και θέματα επικαιρότητας. Η έναρξη των εργασιών θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος αναμένεται να μιλήσει περίπου στις 12:00.