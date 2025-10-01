Στην Κοπεγχάγη για την άτυπη Σύνοδο Κορυφής ο Μητσοτάκης

Μια πρώτη ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων των ευρωπαίων ηγετών αναφορικά με την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ενίσχυση των κοινών αμυντικών ικανοτήτων της Ένωσης, ενόψει της παρουσίασης του Οδικού Χάρτη 2030 για την Άμυνα που θα συζητηθεί αναλυτικά στο τακτικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 23 και 24 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες, συνιστά η σημερινή άτυπη Σύνοδος Κορυφής που πραγματοποιείται στην Κοπεγχάγη και στην οποία συμμετέχει ο Πρωθυπουργός.

Στο επίκεντρο της ατζέντας θα βρεθούν η ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα καθώς και η χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

Με δεδομένο ότι η αξιοποίηση των υφιστάμενων προγραμμάτων για τη στήριξη των κρατών-μελών της ανατολικής πτέρυγας της Ε.Ε αναμένεται να κυριαρχήσει σε μεγάλο μέρος της συζήτησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές αναμένεται να υπογραμμίσει ότι «η ενίσχυση των ανατολικών συνόρων της Ε.Ε. δεν μπορεί να είναι σε βάρος των νοτίων συνόρων, τα οποία επίσης δέχονται απειλές», επισημαίνοντας ότι τα σύνορα της Ε.Ε δεν σταματούν στις Βαλτικές χώρες κι ότι οποιοδήποτε σχέδιο ενίσχυσης συλλογικών αμυντικών ικανοτήτων πρέπει να καλύπτει και τον Νότο.

Ο ίδιος άλλωστε είχε θέσει το ζήτημα των απειλών στα νότια σύνορα της Ε.Ε και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του περασμένου Μαρτίου, τονίζοντας την ανάγκη μιας συνολικής στρατηγικής ασφάλειας για την Ευρώπη, καθώς οι απειλές δεν περιορίζονται στα ανατολικά σύνορα αλλά εκτείνονται στη Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή. Τοποθέτηση με την οποία είχαν τότε συνταχθεί και άλλοι ηγέτες του Νότου.

Ευρωπαϊκή ασπίδα αεράμυνας με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

Σχετικά με τα εμβληματικά αμυντικά προγράμματα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, ο Πρωθυπουργός - όπως μεταφέρουν κυβερνητικές πηγές - πρόκειται να επαναφέρει στο τραπέζι την από το Μάρτιο του 2024 κατάθεση της κοινής πρότασής του με τον Πολωνό ομόλογό του Ντόναλντ Τουσκ για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ασπίδας αεράμυνας με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Η πρόταση αυτή εξάλλου συμπεριλαμβάνεται στις προτάσεις για εμβληματικά ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα που θα παρουσιάσει στην Κοπεγχάγη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το ζήτημα είχε επισημάνει ο Πρωθυπουργός και από τη Νέα Υόρκη σε συζήτηση με την αρχισυντάκτρια της Wall Street Journal στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Έχω υποστηρίξει τη δημιουργία ενός ειδικού ευρωπαϊκού ταμείου για την άμυνα που θα χρηματοδοτείται μέσω κοινού ευρωπαϊκού δανεισμού και θα χρηματοδοτεί έργα κοινού ενδιαφέροντος, όπως η πυραυλική άμυνα και η άμυνα κατά των drones, που αποτελεί πρόκληση την οποία αντιμετωπίζουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό θα ήταν ένα σημαντικό μήνυμα προς τη Ρωσία, αλλά και προς τις ΗΠΑ, ότι λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την άμυνά μας», είχε σημειώσει, εκφράζοντας την ελπίδα προόδου επ’ αυτού στην Κοπεγχάγη και στην προσεχή τακτική Σύνοδο στα Βρυξέλλες.

Παρέμβαση Μητσοτάκη για το μεταναστευτικό

Αύριο στην Κοπεγχάγη είναι προγραμματισμένη η 7η Σύνοδος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Ψηλά στην ατζέντα θα βρεθούν η ενίσχυση της Ουκρανίας, πάγιες και νέες απειλές ασφάλειας για την Ευρώπη και ανθεκτικότητα, το μεταναστευτικό, η οικονομική ασφάλεια και η μείωση των εξαρτήσεων.

Ο Πρωθυπουργός θα κάνει παρέμβαση σε στρογγυλό τραπέζι για το Μεταναστευτικό, στο οποίο θα συμμετάσχουν οι Πρόεδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι Πρωθυπουργοί της Ιταλίας, της Πορτογαλίας, της Μάλτας, της Αυστρίας, της Βουλγαρίας, της Ουγγαρίας και της Ανδόρρας.

Στα ενδιαφέροντας της Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας καταγράφεται επίσης το προσκλητήριο του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και της Ιταλίδας Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι για την εγκαινίαση του Ευρωπαϊκού Συνασπισμού κατά των Ναρκωτικών, η ίδρυση του οποίου είχε προταθεί στην προηγούμενη Σύνοδο της ΕΠΚ, με στόχο υπό τη διασυνοριακή φύση της διακίνησης των ναρκωτικών να αποτελέσει την πλατφόρμα για συντονισμένες πρωτοβουλίες.