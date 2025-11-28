Στην κούρσα διαδοχής του Eurogroup και επίσημα ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, κατέθεσε επίσημα την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup, διεκδικώντας έναν από τους πιο ισχυρούς θεσμούς της ευρωζώνης. Η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί στις 11 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες, με την Ελλάδα να αναμετράται με το Βέλγιο για την κορυφαία θέση.

Στην κούρσα βρίσκονται δύο πρόσωπα, ο Έλληνας υπουργός και ο Βέλγος ομόλογός του Vincent van Peteghem. Ο νικητής θα αναλάβει να προεδρεύει των μηνιαίων συνεδριάσεων των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης, αλλά και να εκπροσωπεί το Eurogroup σε διεθνή φόρα, όπως η G7, το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα.

Η διαδικασία διαδοχής ξεκίνησε μετά την παραίτηση-έκπληξη του Ιρλανδού Paschal Donohoe, ο οποίος ηγήθηκε του Eurogroup για περισσότερα από πέντε χρόνια. Η θέση θεωρείται στρατηγικής σημασίας, καθώς ο πρόεδρος συντονίζει τις οικονομικές πολιτικές της ευρωζώνης και λειτουργεί ως «πρόσωπο» της κοινής οικονομικής γραμμής της ΕΕ.

Το Eurogroup, αν και ξεκίνησε ως ανεπίσημο φόρουμ ανταλλαγής απόψεων, εξελίχθηκε σε κεντρικό όργανο κατά την κρίση χρέους. Από τις μαραθώνιες συνεδριάσεις του πέρασαν αποφάσεις για πακέτα διάσωσης, αλλαγές στους κανόνες της τραπεζικής ένωσης και κρίσιμα δάνεια που απέτρεψαν την ελληνική χρεοκοπία και την έξοδο από το ευρώ.