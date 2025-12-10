Στην τηλεδιάσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων» θα συμμετάσχει την Πέμπτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ανακοινώθηκε η συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην τηλεδιάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη (11/12) μεταξύ σημαντικών Ευρωπαίων ηγετών της «Συμμαχίας των Προθύμων» για την υποστήριξη της Ουκρανίας.

Εντούτοις, αναβάλλεται η αυριανή απογευματινή συζήτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ηλία Κανέλλη στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου δημόσιων συζητήσεων «Κι αυτοί είναι η Ελλάδα - Συζητήσεις στο Ωδείο Αθηνών», καθώς ο πρωθυπουργός στις 17:45 θα παραστεί στην διαδικτυακή συνάντηση.

Την τηλεδιάσκεψη οργανώνουν ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Σταρμερ, o Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ και ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντιχ Μερτς.

Οι Μακρόν και Στάρμερ θα προεδρεύσουν αύριο σε αυτή της νέα σύνοδο λεγόμενη ως«Συμμαχία των Προθύμων», όπου μετέχουν χώρες που υποστηρίζουν την Ουκρανία και στην οποία πρόκειται να παράσχουν «εγγυήσεις ασφαλείας» στο πλαίσιο μιας μελλοντικής κατάπαυσης του πυρός ή μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.