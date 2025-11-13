Μενού

Στήριξη της Ελλάδας στις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου στη συνάντηση Μητσοτάκη - Μενάσα

Την στήριξη της Ελλάδας στην κυβέρνηση του Λιβάνου, τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κυριάκος Μητσοτάκης και Μισέλ Μενάσα
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Μισέλ Μενάσα στο Μέγαρο Μαξίμου | EUROKINISSI/ ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Την στήριξη της Ελλάδας στην κυβέρνηση και στους θεσμούς του Λιβάνου, καθώς και στις προσπάθειες για μεταρρυθμίσεις, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την συνάντησή του σήμερα το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Υπουργό Άμυνας του Λιβάνου Μισέλ Μενάσα.

Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε, παράλληλα, την ετοιμότητα της Ελλάδας να συνεχίσει τη στήριξη των Ενόπλων Δυνάμεων του Λιβάνου.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης οι περιφερειακές εξελίξεις, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε πρόσκληση στον Πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέν Αούν, να επισκεφθεί την Ελλάδα.

