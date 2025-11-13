Στήριξη της Ελλάδας στις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου στη συνάντηση Μητσοτάκη - Μενάσα

Την στήριξη της Ελλάδας στην κυβέρνηση και στους θεσμούς του Λιβάνου, καθώς και στις προσπάθειες για μεταρρυθμίσεις, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την συνάντησή του σήμερα το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Υπουργό Άμυνας του Λιβάνου Μισέλ Μενάσα.
Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε, παράλληλα, την ετοιμότητα της Ελλάδας να συνεχίσει τη στήριξη των Ενόπλων Δυνάμεων του Λιβάνου.
Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης οι περιφερειακές εξελίξεις, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε πρόσκληση στον Πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέν Αούν, να επισκεφθεί την Ελλάδα.
- Σύμβολο η γιαγιά που βγήκε στον Λαζόπουλο και τα είπε σταράτα: Κόλλησε τους πολιτικούς στον τοίχο - «Με 360 ευρώ περνάει αυτός;»
- Προκαλεί ξανά ο Κυριαζίδης της ΝΔ: Δεν βγαίνει με 5.000 ευρώ - «Δεν πρέπει να φάω; Ευτυχώς δουλεύει η σύζυγος»
- «Στο Λονδίνο έκανα ένα τραγικό λάθος που στην Αθήνα θα ήταν κανονικότητα»
- Κιάρα Μαρκέζη: Η καλλονή εγγονή του Άκη Τσοχατζόπουλου «θερίζει» την πασαρέλα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.