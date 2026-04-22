Στις ΗΠΑ ο Νίκος Δένδιας: Επαφές για καινοτομία και αμυντική τεχνολογία

Επίσκεψη στη Μασαχουσέτη για συναντήσεις με ερευνητές και εταιρείες σε θέματα δορυφόρων, drones και αντιμετώπισης στρατιωτικού τραύματος.

Νικός Δένδιας
Νικός Δένδιας | EUROKINISSI
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, επισκέπτεται σήμερα, Τετάρτη 22 Απριλίου και αύριο, Πέμπτη 23 Απριλίου, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και συγκεκριμένα την Πολιτεία της Μασαχουσέτης.

Όπως ανακοινώθηκε, κατά την επίσκεψή του αναμένεται να συναντηθεί με ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς και στελέχη αμερικανικών εταιρειών που ειδικεύονται, μεταξύ άλλων, στους τομείς των δορυφορικών επικοινωνιών, της κατασκευής και αντιμετώπισης μη επανδρωμένων συστημάτων, της καινοτομίας, καθώς και της περίθαλψης και ίασης περιπτώσεων στρατιωτικού τραύματος.

