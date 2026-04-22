Στις ΗΠΑ ο Νίκος Δένδιας: Επαφές για καινοτομία και αμυντική τεχνολογία

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, επισκέπτεται σήμερα, Τετάρτη 22 Απριλίου και αύριο, Πέμπτη 23 Απριλίου, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και συγκεκριμένα την Πολιτεία της Μασαχουσέτης.
Όπως ανακοινώθηκε, κατά την επίσκεψή του αναμένεται να συναντηθεί με ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς και στελέχη αμερικανικών εταιρειών που ειδικεύονται, μεταξύ άλλων, στους τομείς των δορυφορικών επικοινωνιών, της κατασκευής και αντιμετώπισης μη επανδρωμένων συστημάτων, της καινοτομίας, καθώς και της περίθαλψης και ίασης περιπτώσεων στρατιωτικού τραύματος.
- Χαμός στον άερα του Action 24 με Ρωμανό και Γιαννακοπούλου - «Ουρλιάζετε επί μία ώρα»
- Της Μυρτώς ή της Μυρτούς: Αυτή είναι η εξήγηση για το πώς το γράφουμε σωστά
- Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης - Τι «μπαίνει» στο καλάθι
- Κεφαλονιά: Το κινητό της Μυρτώς «μιλά» για το μοιραίο βράδυ – Το πρόσωπο κλειδί
