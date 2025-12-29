Μενού

Στο Action24 απόψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα παραχωρήσει συνέντευξη στην Αθηναΐδα Νέγκα

Την τελευταία του συνέντευξη για το 2025 θα παραχωρήσει σήμερα (29/12) ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Action24 και τη δημοσιογράφο Αθηναΐδα Νέγκα.

Reader symbol
Newsroom
Κυριάκος Μητσοτάκης
Κυριάκος Μητσοτάκης | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Στην Αθηναΐδα Νέγκα αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη απόψε (29/12) ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. 

Η συζήτηση θα λάβει χώρα στις 20:00 και όπως όλα δείχνουν θα είναι η τελευταία συνέντευξη του Πρωθυπουργού για το 2025.

«Επειδή κάποια πράγματα λέγονται “Καλύτερα Αργά”, η Αθηναΐς Νέγκα, μας συστήνει καλεσμένους που γνωρίζουμε καλά και θέλουμε να μάθουμε καλύτερα, με δημιουργική ασάφεια και χιούμορ επίτηδες και κατά λάθος», είναι η περιγραφή της εκπομπής της «Καλύτερα Αργά» γεγονός που μας προιδεάζει για το ότι θα δούμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε ένα πιο «χαλαρό» πλαίσιο, χωρία αυτό να σημαίνει ότι δεν θα κάνει λόγο για το κυβερνητικό του έργο. 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ