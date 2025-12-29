Στο Action24 απόψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα παραχωρήσει συνέντευξη στην Αθηναΐδα Νέγκα

Στην Αθηναΐδα Νέγκα αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη απόψε (29/12) ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η συζήτηση θα λάβει χώρα στις 20:00 και όπως όλα δείχνουν θα είναι η τελευταία συνέντευξη του Πρωθυπουργού για το 2025.

«Επειδή κάποια πράγματα λέγονται “Καλύτερα Αργά”, η Αθηναΐς Νέγκα, μας συστήνει καλεσμένους που γνωρίζουμε καλά και θέλουμε να μάθουμε καλύτερα, με δημιουργική ασάφεια και χιούμορ επίτηδες και κατά λάθος», είναι η περιγραφή της εκπομπής της «Καλύτερα Αργά» γεγονός που μας προιδεάζει για το ότι θα δούμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε ένα πιο «χαλαρό» πλαίσιο, χωρία αυτό να σημαίνει ότι δεν θα κάνει λόγο για το κυβερνητικό του έργο.