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Στο Καστελλόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Την Κυριακή οι εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της Απελευθέρωσης

Έφτασε το απόγευμα της Παρασκευής στο Καστελλόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πού αναμένεται να δώσει το «παρών».

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Κυριάκος Μητσοτάκης
Κυριάκος Μητσοτάκης | Eurokinissi
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Στο Καστελλόριζο έφτασε το απόγευμα της Παρασκευής (11/09) λίγο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκινώντας την τριήμερη παρουσία του στο ακριτικό νησί, με κορύφωση τις εκδηλώσεις της Κυριακής για την 83η επέτειο της Απελευθέρωσης.

Ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα συναντηθεί με τον δήμαρχο Μεγίστης Νικόλαο Ασβέστη και στη συνέχεια θα επισκεφθεί έργα και υποδομές στο νησί.

Την Κυριακή θα παραστεί στις επίσημες επετειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της Απελευθέρωσης του Καστελλόριζου.

Στο νησί θα βρίσκεται επίσης ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. συνοδεύεται από τους βουλευτές Μάνο Κόνσολα και Βασίλη Υψηλάντη, ενώ στις εκδηλώσεις θα παραστούν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης και ανώτατοι αξιωματικοί της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων.

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