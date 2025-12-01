Στο Λονδίνο για προσέλκυση επενδυτών ο Μητσοτάκης - Με ποιους θα συναντηθεί

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στο Λονδίνο, όπου σήμερα θα μιλήσει στο Επενδυτικό Συνέδριο που οργανώνει το Ελληνικό Χρηματιστήριο με την Morgan Stanley.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει δημόσια συζήτηση με την Clare Woodman, CEO της Morgan Stanley & Co. International και επικεφαλής Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Αφρικής (EMEA) Λατινικής Αμερικής και Καναδά. Επίσης, στo πλαίσιo του Συνεδρίου, θα συναντηθεί με κορυφαίους επενδυτές.

Ο πρωθυπουργός θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει την συνεχιζόμενη πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, και την ελκυστικότητα της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού.

Ο κ. Μητσοτάκης θα αναφερθεί ακόμη στην μετατροπή της Ελλάδας σε ενεργειακό και ευρύτερο οικονομικό κόμβο στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αλλά και στην ενίσχυση της γεωπολιτικής σημασίας της χώρας μας στην ευρύτερη περιοχή.

Tο μεσημέρι της Δευτέρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στην Οξφόρδη. Συγκεκριμένα, το απόγευμα θα έχει δημόσια συζήτηση στην Blavatnik School of Government (BSG) του Πανεπιστημίου, με την Κοσμήτορα της Σχολής και Καθηγήτρια Παγκόσμιας Οικονομικής Διακυβέρνησης στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, Ngaire Woods.

H BSG θεωρείται ένα από τα κορυφαία παγκοσμίως κέντρα εκπαίδευσης και έρευνας στη δημόσια πολιτική, το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου διεπιστημονική κατάρτιση στους τομείς της διακυβέρνησης, των διεθνών σχέσεων, της οικονομικής πολιτικής και της ηγεσίας, ενώ αποτελεί σημείο αναφοράς στη σύνδεση θεωρίας και πρακτικής διακυβέρνησης.