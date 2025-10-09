Στο Λουξεμβούργο για Eurogroup και ECOFIN ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Στο Λουξεμβούργο βρίσκεται ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στις συνεδριάσεις του Eurogroup και του ECOFIN, που θα πραγματοποιηθούν σήμερα και αύριο αντίστοιχα.

Στο επίκεντρο των εργασιών θα βρεθούν ζητήματα με ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική οικονομία, καθώς αφορούν στην ενίσχυση των επενδύσεων, την ανταγωνιστικότητα και τη συμμετοχή των πολιτών στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ECOFIN, θα συζητηθούν:

η δημιουργία της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (Savings and Investment Union - SIU), που στοχεύει στην κινητοποίηση αποταμιεύσεων προς επενδύσεις και στην ευρύτερη συμμετοχή πολιτών και επιχειρήσεων στις κεφαλαιαγορές,

η απλούστευση του ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου, με σκοπό τη μείωση της γραφειοκρατίας και του κόστους για τις επιχειρήσεις.

Επιπλέον, θα εξεταστούν:

η τροποποίηση του Συστήματος Ίδιων Πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

η αναθεώρηση της Οδηγίας για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στον καπνό,

το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2025, με στόχο τη βελτίωση του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών,

καθώς και οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία και η στήριξη μέσω του Ukraine Facility.

Στο πλαίσιο αυτό, θα εγκριθούν τα συμπεράσματα της Συνόδου G20 και οι θέσεις της ΕΕ ενόψει της COP30, με έμφαση στη χρηματοδότηση δράσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Σήμερα, κατά τη συνεδρίαση του Eurogroup, οι υπουργοί Οικονομικών θα συζητήσουν για τη μακροοικονομική και δημοσιονομική πορεία των κρατών-μελών, ενώ σε διευρυμένη σύνθεση θα πραγματοποιηθεί συζήτηση για:

την απόδοση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών,

την πρόοδο της Ενοποίησης Κεφαλαιαγορών,

και τις τελευταίες εξελίξεις στα stablecoins και τα ψηφιακά χρηματοοικονομικά εργαλεία.

Στο περιθώριο των συνεδριάσεων, ο κ. Πιερρακάκης θα πραγματοποιήσει διμερείς επαφές με Ευρωπαίους ομολόγους και αξιωματούχους, ενώ θα συμμετάσχει και στο άτυπο γεύμα εργασίας του Competitiveness Lab— μια πρωτοβουλία υπουργών Οικονομικών που στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, μέσα από δράσεις για την Ενοποίηση Κεφαλαιαγορών, την απλούστευση κανονισμών και την κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων.