Στο Μέγαρο Μαξίμου η Κίμπερλι Γκιλφόιλ για τη συνάντηση με Μητσοτάκη

Στο Μέγαρο Μαξίμου έφτασε το πρωί της Τετάρτης (05/11) η Κίμπερλι Γκιλφόιλ για την συνάντησή της με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Δείτε το βίντεο του Orange Press Agency από την άφιξή της στο Μέγαρο Μαξίμου:

Υπενθυμίζεται ότι χθες Τρίτη (04/11) η νέα πρέσβης των ΗΠΑ κατέθεσε τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, με αφορμή την ανάληψη των καθηκόντων καθήκοντα ως 25η πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Αθήνα και πρώτη γυναίκα στο συγκεκριμένο πόστο.

Ο κ. Τασούλας υποδέχθηκε με θερμότητα την κ. Γκίλφοϊλ, η οποία μάλιστα ξάφνιασε τον ΠτΔ όταν είπε ότι «επιστρέφει» στην Αθήνα. Από την πλευρά του, ο κ. Τασούλας αναφέρθηκε στο μεγάλο μιντιακό ενδιαφέρον που συγκεντρώνει ήδη από τις πρώτες ώρες η θητεία της νέας πρεσβευτού.

Ο διάλογός τους:

Τασούλας: Όπως βλέπετε υπήρχε μεγάλη προσμονή για την άφιξή σας. Τρομερή προσμονή. Το αναγνωρίζεις από τους φωτορεπόρτερ.

Κίμπερλι: Ήταν υπέροχο. Με αντιμετώπισαν τόσο καλά. Ήταν μια εκπληκτική εμπειρία. και είναι τόσο καλό που επιστρέφω στην Αθήνα.

Τασούλας: Έχετε έρθει για τουρισμό;

Κίμπερλι: Για την ακρίβεια, κάλυψα τους Ολυμπιακούς Αγώνες για το ABC NEWS…

Τασούλας: Αλήθεια; Το 2004;

Κίμπερλι: Ναι. Πέρασα και το μήνα του μέλιτος, εδώ. Καταπληκτικός μήνας του μέλιτος.

Τασούλας: Ο μήνας του μέλιτος ήταν υπέροχος, ο γάμος…

Ενώ στο πρόγραμμα της κ. Γκίλφοϊλ η επίσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο θα κρατούσε είκοσι λεπτά, η ίδια έμεινε πάνω από μία ώρα. Μετέφερε τον κ. Τασούλα τους χαιρετισμούς του προέδρου Τραμπ, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να αναδεικνύει κατά της διάρκεια της κατ’ ιδίαν συνάντησης τις ενεργειακές προοπτικές της Ελλάδας, στέλνοντας μήνυμα και προς την Άγκυρα.

O Κωνσταντίνος Τασούλας, ανέφερε πως: «τα ενεργειακά προτερήματα και οι δυνατότητες της Ελλάδας, λόγω και της γεωγραφικής της θέσης και των υποδομών της, δεν μπορούν να υπονομεύονται και να παρουσιάζονται ως μέρη δήθεν ελληνοτουρκικών διαφορών».

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δήλωσε από την πλευρά της ότι, «οι ΗΠΑ έχουν αντιληφθεί τη μεγάλη γεωστρατηγική σημασία της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου».

Η δήλωση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Στην πρώτη της δήλωση, μετά την επίσκεψή της στον Κωνσταντίνο Τασούλα, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ανέφερε:

«Ήταν μεγάλη τιμή να επιδώσω τα διαπιστευτήριά μου στον Πρόεδρο Κωνσταντίνο Τασούλα. Είναι βαθιά τιμή για μένα να υπηρετώ ως Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελληνική Δημοκρατία και να είμαι η πρώτη γυναίκα Πρέσβης της χώρας μου στην Ελλάδα.

Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τους Έλληνες συμμάχους μας για την προώθηση της ειρήνης, της ευημερίας και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο και θα είμαι υπερήφανη εκπρόσωπος του Προέδρου Τραμπ, σθεναρή υπερασπίστρια των αμερικανικών συμφερόντων και ακλόνητη φίλη της Ελλάδας και του ελληνικού λαού».

Θερμή υποδοχή της κ. Γκίλφοϊλ και από τον κ. Γεραπετρίτη

Θερμή ήταν η υποδοχή της κ. Γκίλφοϊλ και στο υπουργείο Εξωτερικών από τον Γιώργο Γεραπετρίτη.

Στην ατζέντα της κατ’ ιδίαν συνάντησης που διήρκησε μία ώρα βρέθηκαν οι στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ, επιβεβαιώνοντας το άριστο επίπεδο διμερώς αλλά στο πλαίσιο της διατλαντικής συμμαχίας.

🇬🇷🇺🇸 | Ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης υποδέχθηκε σήμερα στο #GreeceMFA την Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, μετά την επίδοση των διαπιστευτηρίων της στον ΠτΔ. pic.twitter.com/dj8sQgqzN1 — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) November 4, 2025