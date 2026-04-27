Στο Ναύπλιο αύριο Τρίτη το πέμπτο προσυνέδριο της ΝΔ παρουσία Μητσοτάκη

Το Ναύπλιο είναι ο επόμενος σταθμός του προσυνεδριακού διαλόγου στην πορεία προς το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, που θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Αθήνα.

Το προσυνέδριο του Ναυπλίου με θέμα «Σύγχρονο Κράτος για όλους», θα λάβει χώρα αύριο, Τρίτη 28 Απριλίου, παρουσία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Οι εργασίες του προσυνεδρίου θα πραγματοποιηθούν στο ξενοδοχείο Amalia Hotel Nafplio, με ώρα έναρξης τις 17:30 και τη συμμετοχή των Βουλευτών των Περιφερειών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, στελεχών των αντίστοιχων τοπικών οργανώσεων και εκπροσώπων της κεντρικής διοίκησης του κόμματος και της ΟΝΝΕΔ.

Στο προσυνέδριο θα τοποθετηθούν με ομιλίες τους οι δύο Αντιπρόεδροι του κόμματος: ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Επίσης, θα πραγματοποιηθεί πάνελ με τη συμμετοχή του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου, του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και του Υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου.

Το προσυνέδριο θα κλείσει με τη διεξαγωγή συζήτησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Δήμαρχο Θέρμου, ένα στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και έναν επιχειρηματία στον κλάδο της πληροφορικής.