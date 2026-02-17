Στο Νέο Δελχί ο Μητσοτάκης για το AI Summit και κρίσιμη συνάντηση με τον Modi

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφτεί την Ινδία στις 18–19 Φεβρουαρίου, με αφορμή τη συμμετοχή του στο India AI Impact Summit 2026, που διεξάγεται στο Νέο Δελχί.

Το AI Impact Summit αποτελεί μια από τις σημαντικότερες διεθνείς πρωτοβουλίες για τη διαμόρφωση παγκόσμιου πλαισίου πολιτικής στην Τεχνητή Νοημοσύνη, με έμφαση στον κοινωνικό και αναπτυξιακό αντίκτυπο (People–Planet–Progress). Η Ινδία επιδιώκει να μετατοπίσει τη συζήτηση από γενικές διακηρύξεις σε συγκεκριμένα αποτελέσματα, συνεργασίες και επεκτάσιμες εφαρμογές.

Τον Πρωθυπουργό συνοδεύουν ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο Ειδικός Γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού Γιάννης Μαστρογεωργίου. Κατά τη διάρκεια της Συνόδου θα πραγματοποιήσει σειρά συναντήσεων με κορυφαίους τεχνολογικούς ηγέτες, μεταξύ των οποίων:

Michael Kratsios, Βοηθός του Προέδρου των ΗΠΑ

Demis Hassabis, CEO Google DeepMind

Brad Smith, Αντιπρόεδρος Microsoft

Mati Staniszewski, CEO ElevenLabs

Sam Altman, CEO OpenAIArthur Mensch, CEO Mistral AI

Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Ινδίας Narendra Modi

Στο περιθώριο της Συνόδου, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Ινδό ομόλογό του, Narendra Modi. Η συνάντηση πραγματοποιείται δυόμισι χρόνια μετά την κοινή Δήλωση των δύο ηγετών στην Αθήνα (Αύγουστος 2023) και δύο χρόνια μετά την επίσημη επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Ινδία (Φεβρουάριος 2024).

Οι διμερείς σχέσεις βρίσκονται σε τροχιά συνολικής αναβάθμισης, με την Ελλάδα να ενισχύει την παρουσία της στην Ινδία μέσω δύο νέων προξενείων στη Βομβάη και στην Μπανγκαλόρ.