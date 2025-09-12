Στο Σύνταγμα για την 24ώρη λειτουργία του Μετρό ο Μητσοτάκης: Ευχαρίστησε το προσωπικό

Επίσκεψη στον σταθμό Μετρό «Σύνταγμα», στο κέντρο της Αθήνας, πραγματοποίησε σήμερα (12/9) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενόψει της έναρξης της μόνιμης 24ώρης λειτουργίας ορισμένων μέσων μεταφοράς.

Υπενθυμίζεται πως από το ερχόμενο Σάββατο και ύστερα, θα υπάρξει 24ώρη λειτουργία στις γραμμές 2 και 3 του Μετρό, στο Τραμ και σε ορισμένες λεωφορειακές γραμμές.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με εργαζόμενους στο κέντρο ελέγχου και ευχαρίστησε το προσωπικό όλων των μέσων μεταφοράς για τη στήριξή του στην επέκταση του ωραρίου λειτουργίας τα Σάββατα, με στόχο την ασφαλή μετακίνηση επιβατών τις νυχτερινές ώρες.