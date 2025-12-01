Στόχος Μητσοτάκη: «Η Ελλάδα νούμερο ένα τουριστικός προορισμός για ολόκληρο τον παγκόσμιο χάρτη»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε σε εκδήλωση στο Blavatnik School of Government του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, όπου συνομίλησε με την κοσμήτορα και καθηγήτρια Παγκόσμιας Οικονομικής Διακυβέρνησης, Νγκάιρ Γουντς.

Στην τοποθέτησή του αναφέρθηκε στη στρατηγική που ακολούθησε η κυβέρνηση από το 2019, τονίζοντας ότι «ώθησε την ελληνική οικονομία στο μονοπάτι της ανάπτυξης».

Σύμφωνα με το ertnews.gr, ο Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι η Νέα Δημοκρατία είχε από την αρχή ένα ξεκάθαρο σχέδιο για την οικονομία, σημειώνοντας: «Έχουμε ρυθμούς ανάπτυξης πολύ πιο πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η οικονομία μας είναι εξωστρεφής. Η πρόκληση είναι να συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε με μεγαλύτερο ρυθμό από αυτόν που έχει ολόκληρη η Ευρώπη».

Μιλώντας για τις προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας, ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη ναυτιλία και τον τουρισμό, δηλώνοντας ότι στόχος του είναι να μετατρέψει την Ελλάδα σε «νούμερο ένα τουριστικό προορισμό για ολόκληρο τον παγκόσμιο χάρτη».

Παράλληλα, ανέδειξε τη σημασία της ενέργειας, των logistics και της παιδείας, υπογραμμίζοντας:

«Πρώτη φορά ανοίγουμε τη χώρα μας σε μη κρατικά πανεπιστήμια».

Αναφορά έγινε και στον αγροτικό τομέα, με τον πρωθυπουργό να επισημαίνει ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να τον καταστήσει πιο εξωστρεφή. Σχετικά με το λιμάνι του Πειραιά και τις γεωπολιτικές ισορροπίες, τόνισε:

«Θα σεβαστούμε τα συμβόλαια που έχουμε υπογράψει, τις συμφωνίες που έχουν υπογράψει οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Χρησιμοποιούμε τη γεωγραφική μας θέση για να ενδυναμώσουμε τη συνεργασία μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Για μένα είναι σημαντικό να σεβόμαστε τους συμμάχους μας, αλλά επίσης και τις συμφωνίες που έχουμε υπογράψει».

Τέλος, για το μεταναστευτικό ζήτημα, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε: «Προσπαθούμε να προστατεύσουμε τους πρόσφυγες, αλλά ταυτόχρονα προσπαθούμε να προστατεύσουμε και τα σύνορα μας».