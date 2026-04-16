Στον Ευαγγελισμό για τρίτη φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τον Γιώργο Μυλωνάκη για τρίτη φορά στον Ευαγγελισμό, πριν από λίγο.
Ο πρωθυπουργός μετέβη στο νοσοκομείο μετά τις ομιλίες του στη Βουλή, ώστε να ενημερωθεί από κοντά για την πορεία της υγείας του κ. Μυλωνάκη.
Δείτε βίντεο του Orange Press Agency:
Επισκέψεις από φίλους, συνεργάτες, υπουργούς, βουλευτές και στελέχη της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας, δέχεται καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας ο Γιώργος Μυλωνάκης. Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, στενός συνεργάτης του κ. Μητσοτάκη, νοσηλεύεται διασωληνωμένος στον «Ευαγγελισμό», με το νέο ιατρικό ανακοινωθέν να αναφέρει ότι η κατάστασή του είναι σταθερή.
Στον «Ευαγγελισμό» βρέθηκαν σήμερα, μεταξύ άλλων, οι Άδωνις Γεωργιάδης, Σταύρος Καλαφάτης, Λίνα Μενδώνη, Μάριος Θεμιστοκλέους, Κώστας Κατσαφάδος, Ειρήνη Αγαπηδάκη, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, Χρήστος Ζωγράφος, η Μάρα Ζαχαρέα.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.