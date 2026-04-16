Μενού

Στον Ευαγγελισμό για τρίτη φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε για τρίτη φορά στον Ευαγγελισμό για τον Γιώργο Μυλωνάκη μετά την ομιλία του στη Βουλή.

Reader symbol
Newsroom
Μητσοτάκης - Ευαγγελισμός
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Ευαγγελισμό | ΙΝΤΙΜΕ/ ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
  • Α-
  • Α+

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τον Γιώργο Μυλωνάκη για τρίτη φορά στον Ευαγγελισμό, πριν από λίγο.

Ο πρωθυπουργός μετέβη στο νοσοκομείο μετά τις ομιλίες του στη Βουλή, ώστε να ενημερωθεί από κοντά για την πορεία της υγείας του κ. Μυλωνάκη.

Δείτε βίντεο του Orange Press Agency:

Επισκέψεις από φίλους, συνεργάτες, υπουργούς, βουλευτές και στελέχη της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας, δέχεται καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας ο Γιώργος Μυλωνάκης. Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, στενός συνεργάτης του κ. Μητσοτάκη, νοσηλεύεται διασωληνωμένος στον «Ευαγγελισμό», με το νέο ιατρικό ανακοινωθέν να αναφέρει ότι η κατάστασή του είναι σταθερή.

Στον «Ευαγγελισμό» βρέθηκαν σήμερα, μεταξύ άλλων, οι Άδωνις Γεωργιάδης, Σταύρος Καλαφάτης, Λίνα Μενδώνη, Μάριος Θεμιστοκλέους, Κώστας Κατσαφάδος, Ειρήνη Αγαπηδάκη, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, Χρήστος Ζωγράφος, η Μάρα Ζαχαρέα.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ