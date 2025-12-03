«Στον Μιχάλη με πολλή αγάπη»: H αφιέρωση Τσίπρα στον πρώτο αναγνώστη της Ιθάκης

«Στον πρώτο αγοραστή της Ιθάκης, Μιχάλη, με πολλή αγάπη», αυτή είναι η αφιέρωση του Αλέξη Τσίπρα στον Μιχάλη, ο οποίος είχε ταξιδέψει από τα Τρίκαλα στην Αθήνα και ήταν ο πρώτος που αγόρασε την Ιθάκη.

Ερωτηθείς αν του είπε κάτι ο κ. Τσίπρας, είπε ότι προσπάθησε να του το χαρίσει «επειδή πήγε καλά, για να του φέρει γούρι», αλλά ο πρώην πρωθυπουργός δεν δέχθηκε. «Πιστεύω ο Αλέξης ήθελε να μιλήσει για την επιστροφή του (με το βιβλίο), πανηγυρίζουμε» σχολίασε.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μιχάλης είχε έρθει στην Αθήνα από τα Τρίκαλα κατά την κυκλοφορία του βιβλίου και είχε πει: «Την οπτική του Αλέξη ήδη την ξέρουμε. Ίσως συμπεριφορές άλλων να μάθουμε μέσα από τα μάτια του Αλέξη.

«Έφυγα από τα Τρίκαλα για τον Αλέξη Τσίπρα»

«Έφυγα από το πατρικό μου στα Τρίκαλα για να είμαι σήμερα πρωί-πρωί εδώ πέρα να το πάρω».

Αναφερόμενος στο περιεχόμενο του βιβλίου, είχε εκφράσει την επιθυμία του να μάθει τις παρασκηνιακές στιγμές που δεν είδαν το φως της δημοσιότητας. «Το βράδυ των πολιτικών αρχηγών που κλείσαν τα μικρόφωνα, εκεί το τι ειπώθηκε θα ήθελα να μάθω», είπε.

Σχολιάζοντας τους επικριτές του πρώην πρωθυπουργού, είχε τονίσει ότι «αυτοί που κουνάνε το δάχτυλο τώρα στον Αλέξη δεν είναι σε θέση να κουνάνε δάχτυλο και δεν είναι άμοιροι ευθυνών».

Καταλήγοντας, εξέφρασε την «περηφάνια» και τη «χαρά» του για τον Αλέξη Τσίπρα. «Του εύχομαι όλα τα καλά, καλοτάξιδο και πάλι πρωθυπουργός. Το ιδανικό, να ξαναδημιουργήσουν πάλι την παρέα που είχανε και να ξανακυβερνήσουνε την Ελλάδα».