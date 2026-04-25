Με έντονο στρατηγικό και πολιτικό πρόσημο εξελίσσεται το σημερινό πρόγραμμα του Γάλλου Προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, επιβεβαιώνοντας τον ισχυρό άξονα συνεργασίας μεταξύ Αθήνας και Παρισιού.

Σε μια κίνηση εξαιρετικά υψηλού συμβολισμού, ο Μακρόν, συνοδευόμενος από τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, επιβιβάστηκαν στο πολεμικό πλοίο.

Υπό τους ήχους των εθνικών ύμνων και με μαχητικά αεροσκάφη να πραγματοποιούν τιμητικές διελεύσεις πάνω από την Αττική, οι δύο ηγέτες επιθεώρησαν το πολεμικό πλοίο, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα για τη στρατηγική ισχύ της ελληνογαλλικής συμμαχίας.

Η επίσκεψη αυτή, που αποτελεί τον προάγγελο νέων συμφωνιών για την επέκταση της αμυντικής συνεργασίας του 2021, περνά τώρα στο επιχειρησιακό στάδιο.

Σειρά έχει η κρίσιμη συνάντηση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, με τη Γαλλίδα ομόλογό του, Κατρίν Βοτρέν, όπου στις 11:00 αναμένεται να εξειδικευτούν οι λεπτομέρειες της διευρυμένης στρατιωτικής σύμπραξης των δύο χωρών

Αξίζει να σημειωθεί πως δεν είναι η πρώτη φορά που οι δύο ηγέτες βρίσκονται από κοινού στους χώρους του εντυπωσιακού πολεμικού πλοίου.

Οι μνήμες επιστρέφουν στις αρχές της πρόσφατης κρίσης, όταν η συγκεκριμένη ναυτική δύναμη -πλαισιωμένη από γαλλικά μαχητικά- είχε κινητοποιηθεί ως ασπίδα άμεσης συνδρομής προς την Κύπρο.

Η σημερινή, δεύτερη κοινή τους παρουσία στη φρεγάτα, έρχεται να υπογραμμίσει με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι τα οπλικά συστήματα που ενώνουν την Ελλάδα και τη Γαλλία αποτελούν τον πυρήνα μιας βαθιάς και αδιατάρακτης αμυντικής συμμαχίας.