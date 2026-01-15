Συγγνώμη Κυρανάκη στην Πέρκα: «Ήταν λάθος και το αναγνωρίζω»

Συγγνώμη από τη βουλευτή της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα ζητά και δημοσίως με ανάρτησή του στο Facebook, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης με αφορμή το περιστατικό στη Βουλή, δηλώνοντας πως απευθύνθηκε «με έκφραση που δεν αρμόζει στο Κοινοβούλιο και δεν συνάδει με τις προσωπικές μου αρχές…ήταν λάθος και το αναγνωρίζω» .
Ολόκληρη η ανάρτηση του αναπληρωτή υπουργού έχει ως εξής :
«Σήμερα, στην Ολομέλεια κατά τη διάρκεια ψήφισης της συμφωνίας για τα νέα τρένα του σιδηροδρόμου, στο τέλος της συνεδρίασης και εν μέσω ακραίας έντασης, απευθύνθηκα στη συνάδελφό μου Πέτη Πέρκα με έκφραση που δεν αρμόζει στο Κοινοβούλιο και δεν συνάδει με τις προσωπικές μου αρχές.
Ανακάλεσα στην αίθουσα, ζήτησα συγγνώμη στην κα Πέρκα και το κάνω και εδώ δημοσίως. Ήταν λάθος και το αναγνωρίζω».
