Συγγνώμη Κυρανάκη στην Πέρκα: «Ήταν λάθος και το αναγνωρίζω»

«Ζητώ συγγνώμη από την κα Πέρκα - Ήταν λάθος και το αναγνωρίζω» τόνισε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης με αναρτησή του στα social media

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης
Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών | Intime
Συγγνώμη από τη βουλευτή της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα ζητά και δημοσίως με ανάρτησή του στο Facebook, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης με αφορμή το περιστατικό στη Βουλή, δηλώνοντας πως απευθύνθηκε «με έκφραση που δεν αρμόζει στο Κοινοβούλιο και δεν συνάδει με τις προσωπικές μου αρχές…ήταν λάθος και το αναγνωρίζω» .

Ολόκληρη η ανάρτηση του αναπληρωτή υπουργού έχει ως εξής :

«Σήμερα, στην Ολομέλεια κατά τη διάρκεια ψήφισης της συμφωνίας για τα νέα τρένα του σιδηροδρόμου, στο τέλος της συνεδρίασης και εν μέσω ακραίας έντασης, απευθύνθηκα στη συνάδελφό μου Πέτη Πέρκα με έκφραση που δεν αρμόζει στο Κοινοβούλιο και δεν συνάδει με τις προσωπικές μου αρχές.

Ανακάλεσα στην αίθουσα, ζήτησα συγγνώμη στην κα Πέρκα και το κάνω και εδώ δημοσίως. Ήταν λάθος και το αναγνωρίζω».

