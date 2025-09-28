Συγχαρητήρια Ανδρουλάκη στον Στέφανο Ντούσκο για το χρυσό - «Πολύ περήφανοι»

Τα συγχαρητήριά του στον Στέφανο Ντούσκο, «για τη σπουδαία επιτυχία του» στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας, που διεξάγεται στην Σανγκάη, εκφράζει, με ανάρτησή του στο Χ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης.
«Θερμά συγχαρητήρια στον Στέφανο Ντούσκο για τη σπουδαία επιτυχία του. Ο Στέφανος γράφει ιστορία στην κωπηλασία κάνοντας μας πολύ περήφανους» γράφει συγκεκριμένα ο κ. Ανδρουλάκης.
