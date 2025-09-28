Μενού

Συγχαρητήρια Ανδρουλάκη στον Στέφανο Ντούσκο για το χρυσό - «Πολύ περήφανοι»

Το μήνυμα Ανδρουλάκη για το χρυσό του Στέφανου Ντούσκου.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης
Ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη | EUROKINISSI / ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ
Τα συγχαρητήριά του στον Στέφανο Ντούσκο, «για τη σπουδαία επιτυχία του» στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας, που διεξάγεται στην Σανγκάη, εκφράζει, με ανάρτησή του στο Χ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης.

«Θερμά συγχαρητήρια στον Στέφανο Ντούσκο για τη σπουδαία επιτυχία του. Ο Στέφανος γράφει ιστορία στην κωπηλασία κάνοντας μας πολύ περήφανους» γράφει συγκεκριμένα ο κ. Ανδρουλάκης.


 

