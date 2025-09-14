Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στην εθνική ομάδα μπάσκετ για την κατάκτηση του χάλκινου στο Eurobasket

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη την εθνική ομάδα μπάσκετ για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ.

«Ύστερα από 16 χρόνια η «επίσημη αγαπημένη» των Ελλήνων επέστρεψε εκεί όπου ανήκει: στο βάθρο του Eurobasket με το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε να λάμπει σαν χρυσό στα μάτια όλων μας» σημείωσε σε ανάρτηση του στο Χ ο κ.Μητσοτάκης και προσέθεσε:

«Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους παίκτες και το προπονητικό team για την εκπληκτική πορεία της σπουδαίας αυτής ομάδας. Νιώθουμε περήφανοι και σίγουροι για το αύριο. Τα καλύτερα είνια μπροστά μας. Ψηλά η γαλανόλευκη».

Γραπτή δήλωση Τασούλα

Συγχαρητήρια στην Εθνική ομάδα μπάσκετ για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket 2025, έδωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.

Σε γραπτή του δήλωση ο ΠτΔ τόνισε ακόμη ότι ««πρόκειται για μια σπουδαία διάκριση για τη γαλανόλευκη, για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια σε διεθνή διοργάνωση και μας γεμίζει μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια».



Κλείνοντας τη δήλωσή του ο Κωνσταντίνος Τασούλας ανέφερε: «Η Εθνική μας, με προπονητή τον Βασίλη Σπανούλη, επιβεβαιώνει τη μεγάλη αξία της στον ευρωπαϊκό αθλητισμό. Όλοι οι παίκτες αγωνίστηκαν με ψυχή και ταλέντο, έδειξαν χαρακτήρα στα δύσκολα και κατάφεραν να ανεβάσουν την Ελλάδα ψηλά, προσφέροντας χαρά σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα που τους παρακολούθησε και τους στήριξε. Τους ευχαριστούμε!».

Ανδρουλάκης για Εθνική μπάσκετ: «Μας κάνατε περήφανους»

«Μετά από 16 χρόνια, η Εθνική μας ομάδα μπάσκετ, η "επίσημη αγαπημένη", ξανά στο βάθρο των μεταλλίων του Ευρωμπάσκετ», αναφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου του Ευρωμπάσκετ 2025.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής εκφράζει τα θερμά συγχαρητήρια του «στους παίκτες μας, στον προπονητή Βασίλη Σπανούλη και σε όλο το τεχνικό επιτελείο, για τη σπουδαία επιτυχία». «Μάς κάνατε περήφανους!», προσθέτει.