Συγχαρητήρια στον Κυριάκο Πιερρακάκη από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Τα συγχαρητήριά του στον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη που επιλέχθηκε ως νέος πρόεδρος του Eurogroup, εκφράζει με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σημειώνοντας ότι είναι σημαντικό να αναλαμβάνουν Έλληνες κρίσιμες θέσεις.

Ωστόσο, προσθέτει, το κύριο ζήτημα είναι τι πολιτικές θα προωθηθούν - και εξηγεί: «Η ευρωπαϊκή οικονομία είναι σε μια κρίσιμη συγκυρία μεγάλων επιλογών. Η μετατροπή της σε οικονομία πολέμου είναι ενάντια στα συμφέροντα των λαών της Ευρώπης και πρέπει να αποτραπεί. Η μεγάλη πρόκληση για να βρει η Ευρώπη τις αρχές που την συγκρότησαν, είναι το κοινωνικό κράτος και το κράτος πρόνοιας, η άμβλυνση των ανισοτήτων μεταξύ των χωρών, αλλά και η κοινωνική συνοχή στο εσωτερικό τους.

» Αυτές τις αξίες πρέπει να υπηρετούν και τα τυπικά και τα άτυπα όργανα στην ΕΕ και βάσει των αποφάσεών τους θα κρίνονται. Το ζήτημα λοιπόν είναι τι πολιτικές θα προωθηθούν. Αν προωθηθούν οι πολιτικές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που ανήκει ο κ. Πιερρακάκης και της κυβέρνησης Μητσοτάκη στην οικονομία, δηλαδή οι σκληρές νεοφιλελεύθερες και κοινωνικά άδικες πολιτικές, τότε είναι σαφές ότι η εκλογή του θα σημάνει και την συνέχεια των αδίκων πολιτικών της Ε.Ε».

Σημειώνει ακόμη: «Όσον αφορά δε την πρόσφατη ιστορία, υπενθυμίζουμε στον κ. Πιερρακάκη ότι η έξοδος από τα μνημόνια το 2018 και η ρύθμιση του χρέους έγινε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ» και καταλήγει ότι «για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, το ζήτημα είναι η ριζική αλλαγή των οικονομικών προτεραιοτήτων της ΕΕ και των χωρών της Ευρωζώνης και η περαιτέρω αναβάθμιση του ρόλου οργάνων, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που εκλέγεται κατευθείαν από τους λαούς. Μόνο έτσι μπορούν να υπηρετηθούν οι ανάγκες των κοινωνιών».

«Σημαντική και θετική εξέλιξη για τη χώρα»

«Η εκλογή ενός Έλληνα αξιωματούχου στο υψηλό αξίωμα του Προέδρου του Eurogroup είναι μια αδιαμφισβήτητα σημαντική και θετική εξέλιξη για τη χώρα», αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωση του για την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη.

«Συγχαίρουμε τον Υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, για την εκλογή του και ευχόμαστε ολόψυχα να ανταποκριθεί με επιτυχία στα καθήκοντα του προς όφελος των ευρωπαϊκών και ελληνικών συμφερόντων», προσθέτει.