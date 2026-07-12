Συγκλονίζει ο Γιώργος Μυλωνάκης: «Θυμάμαι την κατάρρευσή μου στο Μαξίμου και μετά το κώμα»

Ο Γιώργος Μυλωνάκης παραχώρησε την πρώτη του συνέντευξη μετά τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που λίγο έλειψε να του στοιχίσει τη ζωή. Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ νοσηλεύτηκε για αρκετές ημέρες διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», ύστερα από ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο που υπέστη στις 15 Απριλίου 2026, κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου.

Μιλώντας στην «Καθημερινή», περιέγραψε τις δραματικές στιγμές της κατάρρευσής του, την περίοδο που βρέθηκε σε κώμα, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η εμπειρία αυτή άλλαξε ριζικά την οπτική του για τη ζωή. Όπως εξήγησε, βρίσκεται πλέον σε μια φάση επαναπροσδιορισμού των προτεραιοτήτων και των προσωπικών του ορίων.

Αναφερόμενος στις τελευταίες εικόνες που θυμάται πριν χάσει τις αισθήσεις του, ο Γιώργος Μυλωνάκης είπε: «Έχω εικόνα της κατάρρευσής μου. Την αναστάτωση του χώρου και των ανθρώπων. Τα κεφάλια πάνω από το δικό μου κεφάλι. Την αγωνία τους. Να με βάζουν στο ασθενοφόρο, τον ήχο της σειρήνας. Ύστερα αρχίζω πια να έχω αναμνήσεις από τη στιγμή που σταδιακά ανέκτησα τις αισθήσεις μου μετά το κώμα».

Στη συνέντευξη αναφέρεται και η σύζυγός του, Τίνα Μεσσαροπούλου, η οποία αποκάλυψε ότι το προηγούμενο βράδυ από το περιστατικό, σε οικογενειακή συγκέντρωση, ο ίδιος είχε παραδεχθεί πως για 13 συνεχόμενα χρόνια εργαζόταν με εξαντλητικούς ρυθμούς, «στο κόκκινο».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην πίστη του, χαρακτηρίζοντας όσα έζησε ως μια δεύτερη ευκαιρία. «Τώρα είμαι στη φάση της επαναδιαπραγμάτευσης και επαναϊεράρχησης με τον εαυτό μου για τα όρια που πρέπει να βάλω. Ο Θεός μού έκανε δώρο και μου έστειλε μια προειδοποίηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο υφυπουργός τόνισε ότι η περιπέτεια αυτή επηρέασε βαθιά και τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις. «Πίστευα, αλλά θρήσκος δεν ήμουν. Τώρα είμαι πεπεισμένος ότι υπάρχει μια ανώτερη δύναμη που έρχεται να ρυθμίσει και να αξιολογήσει καταστάσεις και συμπεριφορές. Και πιστεύω στο σωστό και στο λάθος», δήλωσε.