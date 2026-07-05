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«The winner takes it all»: Η έξοδος Μεσσαροπούλου - Μυλωνάκη μετά τη δύσκολη περιπέτεια

Η Τίνα Μεσσαροπούλου και ο Γιώργος Μυλωνάκης σε μια σπάνια βραδινή έξοδο, γιορτάζοντας την επιστροφή στην κανονικότητα μετά την περιπέτεια υγείας.

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Κοινή έξοδος ζευγαριών
Κοινή έξοδος ζευγαριών | Instagram / @marazaharea
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Σε μια από τις πιο χαρούμενες και συμβολικές στιγμές τους, η Τίνα Μεσσαροπούλου και ο Γιώργος Μυλωνάκης πραγματοποίησαν μια σπάνια δημόσια εμφάνιση. Τη στιγμή απαθανάτισε η Μάρα Ζαχαρέα, δημοσιεύοντας ένα στιγμιότυπο με το ζευγάρι και τον Θόδωρο Ρουσόπουλο, συνοδεύοντάς το με τη λεζάντα «The winner takes it all».

 

Η βραδιά αυτή σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για το ζευγάρι, μετά τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που πέρασε ο Γιώργος Μυλωνάκης. Η δημοσιογράφος, που στάθηκε βράχος στο πλευρό του σε όλη τη διάρκεια της δοκιμασίας, έδειχνε πιο λαμπερή και ευδιάθετη από ποτέ, επιβεβαιώνοντας πως η αγάπη και η στήριξη είναι ο νικητής απέναντι σε κάθε δυσκολία. 

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