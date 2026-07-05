«The winner takes it all»: Η έξοδος Μεσσαροπούλου - Μυλωνάκη μετά τη δύσκολη περιπέτεια

Σε μια από τις πιο χαρούμενες και συμβολικές στιγμές τους, η Τίνα Μεσσαροπούλου και ο Γιώργος Μυλωνάκης πραγματοποίησαν μια σπάνια δημόσια εμφάνιση. Τη στιγμή απαθανάτισε η Μάρα Ζαχαρέα, δημοσιεύοντας ένα στιγμιότυπο με το ζευγάρι και τον Θόδωρο Ρουσόπουλο, συνοδεύοντάς το με τη λεζάντα «The winner takes it all».

Η βραδιά αυτή σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για το ζευγάρι, μετά τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που πέρασε ο Γιώργος Μυλωνάκης. Η δημοσιογράφος, που στάθηκε βράχος στο πλευρό του σε όλη τη διάρκεια της δοκιμασίας, έδειχνε πιο λαμπερή και ευδιάθετη από ποτέ, επιβεβαιώνοντας πως η αγάπη και η στήριξη είναι ο νικητής απέναντι σε κάθε δυσκολία.