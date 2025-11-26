Επιστρέφουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας: «Ανοίγει ο δρόμος για αυξήσεις μισθών» - Οι 3 άξονες

Οι βασικοί άξονες της συμφωνίας για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας (ΣΣΕ) παρουσιάστηκαν το πρωί της Τετάρτης σε κοινή συνέντευξη Τύπου στο υπουργείο Εργασίας, με την παρουσία της υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως, του προέδρου του ΣΕΒ Σπύρου Θεοδωρόπουλου και του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου.

Η αρμόδια υπουργός χαρακτήρισε τη στιγμή «ιστορική», προσθέτοντας ότι «μετά από πολλούς μήνες ουσιαστικού διαλόγου, η προσπάθεια έγινε πράξη». Όπως γνωστοποίησε, ο οδικός χάρτης της συμφωνίας θα εκδοθεί εντός Δεκεμβρίου, ενώ η νομοθέτησή της αναμένεται στις αρχές Ιανουαρίου.

Η κ. Κεραμέως τόνισε ότι η συμφωνία δεν αποτελεί μονομερή απόφαση της κυβέρνησης, αλλά αποτέλεσμα διαλόγου με το σύνολο των κοινωνικών εταίρων. «Σήμερα υπάρχει χαμηλό ποσοστό κάλυψης εργαζομένων από ΣΣΕ, λόγω και των μνημονιακών υποχρεώσεων. Το κείμενο της συμφωνίας δίνει οριστικό τέλος στους μνημονιακούς περιορισμούς», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την υπουργό, οι τρεις βασικοί άξονες του νέου πλαισίου είναι οι εξής:

Πιο εύκολη επέκταση των ΣΣΕ

Πλήρης προστασία των εργαζομένων ακόμα και μετά τη λήξη των ΣΣΕ

Επιτάχυνση των διαδικασιών σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών

Η υπουργός παρουσιάζοντας τη συμφωνία ανέφερε:

«Για τους εργαζόμενους, σημαίνει δυνατότητα για αύξηση μισθών και παροχών, σταθερό, ασφαλές και προβλέψιμο εργασιακό περιβάλλον, λιγότερο άγχος, αφού μειώνεται η ανησυχία για αλλαγές στους εργασιακούς όρους.

Είναι μια βαθιά ανάσα ασφάλειας και αξιοπρέπειας. Για τις επιχειρήσεις, σημαίνει σταθερότητα, δυνατότητα επένδυσης στους εργαζόμενους, περιβάλλον με ξεκάθαρους κανόνες δίχως συνεχείς ή ανοιχτές διαπραγματεύσεις, περιβάλλον που διευκολύνει και ενισχύει την ανάπτυξη και την καταπολέμηση αθέμιτου ανταγωνισμού»

Πρώτος άξονας

Με τη νέα ρύθμιση καλύπτονται περισσότεροι εργαζόμενοι. Όταν μια συλλογική σύμβαση εργασίας υπογράφεται από τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, δεν εξετάζεται το ποσοτικό κριτήριο (το οποίο μειώνεται από 50% σε 40% στις υπόλοιπες περιπτώσεις). Η ΓΣΕΕ αποκτά τη δυνατότητα να υπογράφει επικουρικά κλαδικές συμβάσεις, ενώ διευκολύνεται και η εγγραφή των συμβάσεων στα επίσημα μητρώα.

Δεύτερος άξονας

Όλοι οι όροι των συλλογικών συμβάσεων συνεχίζουν να ισχύουν και μετά τη λήξη τους, επαναφέροντας το προ-μνημονιακό καθεστώς. Καλύπτονται ακόμη και οι εργαζόμενοι που προσλαμβάνονται κατά τη διάρκεια της τρίμηνης παράτασης των ΣΣΕ.

Τρίτος άξονας

Οι διαδικασίες επίλυσης διαφορών γίνονται πιο γρήγορες και αποτελεσματικές. Θεσπίζεται καθεστώς προελέγχου, με τη σύσταση τριμελούς επιτροπής που θα ελέγχει τη νομιμότητα των μονομερών προσφυγών στον ΟΜΕΔ. Επιπλέον, καταργείται ο δεύτερος βαθμός διαιτησίας, ώστε η επίλυση των διαφορών να γίνεται ταχύτερα.

